RSS Fondos

El mercado de fondos de inversión está de enhorabuena debido a que está gozando de un fantástico 2017 con grandes entradas en sus fondos de inversión. Las suscripciones netas así lo reflejan, pues en lo que va de año (datos hasta el mes de septiembre) las suscripciones netas han sido de 15.518 millones de euros.

Las cinco gestoras que más suscripciones netas han recibido durante este periodo han sido: BBVA AM (2.962 millones), Sabadell AM (1.950 millones), Ibercaja Gestión (1.439 millones), Santander AM (1.394 millones) y Bankia Fondos (1.344 millones).