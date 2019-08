Facebook Libra aún no ha salido a la calle, pero cuidado con las falsas Libras que ya están "colocando"

Facebook Libra ha copado en las últimas semanas portadas no sólo de los medios tecnológicos, sino también de los generalistas. El motivo no es otro sino que la futura moneda virtual es la primera de su clase que puede tener opciones reales de volverse de uso masivo, y a lo que se añade que, venir del gigante de Zuckerberg, además le da el plus en este sentido, al poder pensar incluso en que se acabe integrando con su omnipresente Whatsapp.

Como en todo lo que implica dinero de por medio, hay gente visionaria que crea innovaciones, hay techies apasionados que la desarrollan, hay early-adopters que disfrutan siendo los primeros en alardear de toda novedad tecnológica, hay listos que saben ver su potencial a futuro, y también hay…

También hay execrables “listillos” que tratan de aprovecharse del desconocimiento de todos los que no están en los grupos anteriores, engañando al ciudadano común. Tengan mucho cuidado porque esta especie faunística ha llegado al ecosistema de monedas virtuales, y quiere su dinero (como siempre).

Facebook Libra: el bombazo mediático que se quedó en “flor de un día” (por ahora)

En el momento en que se conoció públicamente la noticia del futuro lanzamiento de Libra por parte de Facebook, desde estas líneas les trajimos un análisis poniendo la lupa las implicaciones últimas de la futura moneda, en especial porque su potencial de adopción masiva hacía que con Libra lleguen posibles riesgos sistémicos para el conjunto de la socioeconomía, tal y como les analizamos hace ya años desde otra perspectiva, cuando vaticinamos que llegaría algún día una moneda social en el artículo “The Bank of Facebook o el riesgo sistémico real de las monedas virtuales”

Pero enseguida los Bancos Centrales, sí, esos que llevan ya varios años sin atreverse a entrar a legislar un cripto-sistema que se les antoja mayormente desconocido en sus implicaciones últimas, han visto los nubarrones en el horizonte, y ante la certeza de que las monedas virtuales llegaban para todos sí o sí de forma inminente, han tenido que pronunciarse al respecto. Si bien ya pueden asegurar que todos los grandes Bancos Centrales tienen desde hace tiempo ya en el radar a Bitcoin y sus compañeras altcoins, el desarrollo de los acontecimientos más recientes ha precipitado su intervención ante el advenimiento de Libra: si seguían callando sobre lo cripto, se les venía encima la adopción masiva de una parte del universo de monedas virtuales, que se encuentra absolutamente sin regular ni lo más mínimo.

Así que la FED, especialmente aludida por la nacionalidad estadounidense de Facebook, se vio finalmente forzada a tomar cartas en el asunto. La Reserva Federal simplemente declaró que, por imperativo, Facebook y sus socios debían dejar con carácter inmediato la implementación de Libra, hasta que el Congreso y los reguladores puediesen analizar el asunto y tomar las acciones apropiadas, y lo hizo con este comunicado oficial. Obviamente, ello dejaba totalmente en el aire si Facebook Libra iba a poder cumplir su roadmap en las fechas inicialmente previstas, e incluso si iba a poder salir al mercado algún día. La operación salida estaba literalmente abortada.

Tras estas declaraciones, y sabedora de que habían topado “con la Iglesia”, Facebook replegó ipso-facto las velas, y sumisamente acató los dictados de la FED (verdaderamente no creo que tuviese mucha más opción): declaró que paralizaba la salida al mercado de Libra hasta que las autoridades monetarias la viesen con buenos ojos.

Y ahí quedó la cosa por el momento, con una Facebook Libra que llegó simplemente para ser flor de un día (por ahora), y de nuevo dejándonos a todos en compás de espera, hasta ver cómo y cuándo se pronuncian los Bancos Centrales sobre el cripto-sistema en general y sobre unas monedas virtuales en particular, que a día de hoy siguen sin estar reguladas. Ni son legales, ni son ilegales, sino todo lo contrario: se mueven en la alegalidad. Pero eso puede cambiar de un día para otro, así que tengan mucho cuidado con dónde ponen su dinero, porque hoy por hoy nadie puede asegurarles si en cualquier momento la FED u otros Bancos Centrales van a declarar ilegal esto o aquello, o poner condiciones que lleven a ciertas monedas a quedar fuera de mercado.

Pero ahí afuera está el lado oscuro, tratando como siempre de lucrarse a costa de otros

No obstante, no se puede obviar que Facebook Libra saltó a los medios generalistas de todo el planeta, y con ello se creó todo un “hype” (o efervescencia) entre los ciudadanos de todo el mundo. Una vez vista la disruptora novedad, era de suponer que había millones de personas que estarían ansiosas de poder empezar a usar la nueva innovación cuanto antes. Esto no pasó desapercibido para ese lado oscuro que está siempre al acecho, y desde las sombras vieron en todo el revuelo mediático en torno a Libra una posible fuente de dinero (ajeno).

Este tipo de comportamientos no es para nada nuevo en el mundo de las monedas virtuales: siempre ha estado ahí, lo que pasa es que, hasta la llegada de Libra, las monedas virtuales eran un territorio mayormente de “techies” y algún otro ciudadano más que sentía curiosidad, pasión por la innovación, o simplemente ganas de enriquecerse al calor de Bitcoin. Por ello, los abundantes engaños, estafas y timos que surgieron al calor del auge de las cripto-monedas se mantuvieron prácticamente desconocidos para el común de los mortales de Main Street.

Hasta ahora, la reina de estas estafas con nombre de moneda virtual eran las ICO, o "Initial Coin Offering". La ICO era cuando una nuevo cripto-moneda iba a ser lanzada a cotización (equivalente a la salida a cotización de las acciones), con unos precios de céntimos, y prometiendo en pocos meses alcanzar revalorizaciones millonarias. Muchas veces el proyecto de moneda no tenía tan apenas ni sus requisitos definidos, o incluso abiertamente se declaraba inútil de verdad, como el denominado UET ("Useless Ethereum Token" o "token de Ethereum inútil" en español). Su creador llegó a poner incluso la "jocosa" razón de que el emisor dedicaría todo el dinero recaudado a la compra de una nueva pantalla plana para su salón. UET llegó a recaudar decenas de miles de dólares en unos pocos días... hay gente que tira literalmente el dinero por la ventana, ¡Con lo que cuesta ganarlo!

En conjunto, algunas fuentes calculan que este tipo de estafas han podido recaudar millones de dólares entre el dinero directo invertido en las ICOs fraudulentas y el dinero pagado con otras cripto-monedas como Ethereum o Bitcoin. Recuerden, para acudir a una ICO, sigue siendo esencial revisar con detalle el Whitepaper de la misma, y es igualmente esencial que éste sea completo, claro, establezca vinculaciones legales adecuadas y claúsulas de salida entre otras cosas. No serían ustedes los primeros que se encontrasen con alguien que coge el dinero, se zafa con él, y de los token ya nunca más se supo.

Y con una moneda virtual con potencial penetración masiva... tenían que llegar los scams

Pero algunas de esas ICOs de más que dudosa ética sí que llegaron a hacer mucho daño a no pocos bolsillos de inversores (mayormente "techies") que, como en todo "hype", muchas veces entregaban ciegamente buena parte de su dinero a cualquier proyecto mayormente desconocido, con la ambición de hacerse ricos de la noche al día. Ese ecosistema de público inversor mayormente "techie" cambia de naturaleza en el caso de una moneda con posibilidades de adopción masiva como Facebook Libra, y además de multiplicarse su poder timador y las cifras que puede recolectar, también amplía poderosamente el alcance del scam, con un público objetivo global y bastante "perdido" (y por lo tanto inconscientemente confiado) en temas de tecnología.

Con estas premisas, ya estaba tardando en llegar el primer scam (que se define como cualquier esquema fraudulento para obtener dinero de otros) de Facebook Libra. Así, hace tan sólo unos días que circulan por internet los posts y mensajes falsos que prometen un descuento en la pre-venta de Libras, haciéndose pasar por los responsables de la moneda virtual.

Para mayor sonrojo de Facebook, antes de extenderse a otras plataformas, la gran mayoría de estos scams aparecieron inicialmente en cuentas de la propia Facebook e Instagram, demostrando una vez más la incapacidad de la red social para controlar su contenido por sí misma: ha tenido que llegar una investigación del Washington Post como la del enlace anterior para sacar una vez más los colores a Zuckerberg. Eso por no hablar de que, con este tipo de demostraciones de poca fiabilidad por parte de la propia Facebook, queda todavía más en entredicho su capacidad para controlar con garantías un proyecto tan vital como una moneda virtual de uso masivo.

Desde estas líneas, no sólo tenemos un compromiso con el rigor informativo, sino también con la divulgación económica (y algo técnica), además de con tener unas reglas claras y justas para todos los agentes del mercado, incluidos obviamente los inversores. Ello nos lleva a sentirnos en el deber de informar y analizar temas como el de hoy, porque el riesgo ahora es tan masivo como ha sido la noticia del anuncio de Libra. Con ello, el público en general es menos reticente y receloso a involucrarse en una Libra que creen que en algún momento les tocará usar, aumentando así las posibilidades de caer víctimas de estos fraudes.

Huelga decir que además resulta tentador poder alardear ante sus círculos de ser de los primeros en tener unas libras, y que ahora adicionalmente se trata de un público objetivo que en general no tiene unos conocimientos técnicos mínimos, que harían más fácil que se dieran cuenta del scam. Por ello, la probabilidad de engaño es infinitamente más alta que la de unas ICOs más enfocadas a la comunidad "techie" y de inversores especializados.

Como ven, ese cripto-sistema de los ideales ciber-punk también está poblado de tiburones, y como siempre, vienen al olor del dinero para cebarse con especial saña con los más incautos. Desconfíen de cualquier mínima anomalía por irrelevante que pueda parecerles, y sobre todo, recuerden que el mecanismo más potente del que se nutren los scams es casi siempre cuando la víctima está cegada por la ambición de ganar dinero rápida y fácilmente. La ambición y la avaricia matan la prudencia. Los "trileros" de toda la vida lo saben perfectamente, y siguen saliendo los domingos en cualquier esquina del rastro en cuanto desaparecen los policías locales.

Con los scammers de monedas virtuales va a ser exactamente lo mismo, montarán su "chiringuito virtual", pero multiplicando por millones los incautos que caerán en la trampa, y por tanto multiplicando por mucho las ganancias de los que no aportan nada más que un apunte negativo en miles de cuentas. Y sí, igual que esos trileros oportunistas que montan una improvisada caja de cartón en unos segundos sobre la que apostar, esos scammers aparecerán y desaparecerán en las redes sociales a la velocidad del rayo, dejando en sus escasos minutos de actividad un reguero de pérdidas y desgraciados inversores.

Por mucho que traten de evitar su existencia por todos los medios, mucho me temo que es un tipo de fraude que ha llegado con las monedas virtuales para quedarse, y que sus "cifras de negocio" van a ser millonarias. Así que estén ojo avizor, y nunca nunca nunca se dejen llevar por la ambición, exactamente igual que en la bolsa y la inversión (la de verdad). Al final, todo es naturaleza humana, la del timador y... la del timado.

