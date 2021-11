El motivo principal de Vitalik para crear Ethereum: World of Warcraft le quitó los poderes de su mago

Después de Bitcoin, la segunda criptomoneda más popular del mundo (en cualquier métrica que se nos ocurra) es Ethereum. Y tiene algunas diferencias fundamentales con Bitcoin. La primera es que permite ejecutar de forma nativa contratos inteligentes, y por tanto su blockchain permite desarrollos sin añadidos extra como Bitcoin. La segunda es que su fundador, Vitalik Buterin, es conocido y no un misterio como en el caso de Bitcoin.

Lo que no todo el mundo sabe es por qué Vitalik decidió crear una alternativa a Bitcoin. Las decisiones que se toman en el día a día dependen de muchos factores, pero el origen de toda esta creación está, curiosamente, en en el World of Warcraft.

En el perfil de Vitalik en Cyberhunter lo pone muy claro: en 2007-2010 jugó mucho al World of Warcraft y tuvo una mala experiencia cuando Blizzard le quitó unos poderes de mago que tenía en su inventario:

I was born in 1994 in Russia and moved to Canada in 2000, where I went to school. I happily played World of Warcraft during 2007-2010, but one day Blizzard removed the damage component from my beloved warlock's Siphon Life spell. I cried myself to sleep, and on that day I realized what horrors centralized services can bring. I soon decided to quit.