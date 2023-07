Taylor Swift va a salvar a Australia de entrar en recesión

La música en directo está de moda. Si 2022 batió récords, 2023 no se queda atrás. Por poner un ejemplo en España en 2022 el sector facturó casi 460 millones de euros. Y 2023 tiene pinta de que va a romper todos los registros de nuevo debido a que hay más festivales y son más caros. Pero todo se queda corto si miramos simplemente a Talyor Swift.

La nueva gira de la cantante americana se denomina "Eras Tour". La cantante llevaba cinco años sin hacer una gira y esta es a lo grande. Son 131 conciertos en los cinco continentes. Y aquí biene lo impactante: las estimaciones indican que la facturación del tour superará los 1.000 millones de dólares, concretamente 1.400 millones. Y esto solo en venta de entradas.

Cifras que marean

Ya no es solo que una persona sea capaz de generar 1.400 millones de dólares entre sus fans, es que estos se van a gastar mucho más dinero. Un concierto no es solo vender entradas, es todos los servicios asociados a las mismas: hoteles, comida, bebida, aviones, trenes, etc.

Solo en EEUU se está viendo ya como las ciudades por las que pasa Taylor Swift en su gira disparan sus ocupaciones hoteleras y los precios de los mismos también se van por las nubes.

De hecho se estima que únicamente en EEUU esta gira moverá unos 5.000 millones de dólares. Y esto sin contar la reventa de entradas, que multiplican su valor debido a la gran demanda que han tenido.

El caso de Australia

Pero el caso de Australia es significativo. Hasta la crisis del Covid-19 Australia había estado 30 años sin tener una recesión: la última fue en 1991, pero en 2020 no pudo evitarla debido a los confinamientos.

Aún así no fue una recesión normal, pero parece que la subida de tipos de interés está encaminando al país a tener una la próxima recesión en la primavera de 2024.

Sin embargo estas estimaciones coinciden justo con los siete conciertos que va a dar Taylor Swift en Australia (tres en Melbourne y cuatro en Sydney). Algunos expertos creen que estos conciertos podrían provocar el suficiente gasto de los australianos (desplazamientos, hoteles, restauración) como para animar la economía lo suficiente para no entrar en recesión.

Y esto es lo especial de la Swift-economics: mueve tanto dinero su gira que puede dar un extra boost a las economías por las que pasa como para mejorar la situación. Simplemente impresionante.