Así está evolucionando el precio de la vivienda

Hoy se ha publicado el "Índice IMIE General y Grandes Mercados" de Tinsa sobre la evolución del precio de la vivienda durante el pasado mes de mayo. La información que podemos obtener de esta estadística es bastante interesante para analizar cómo está evolucionando el precio de la vivienda en España.

Según este índice el precio de la vivienda subió un 3,6% interanual en mayo y los precios se sitúan ya a niveles de diciembre de 2013. Desde los máximos históricos de 2007 los precios se han reducido un 39,2%.

Para la elaboración de este estudio Tinsa analiza la evolución de los precios en cuatro áreas más o menos homogéneas y representativas de los diferentes estratos que componen el mercado de la vivienda: "Capital y grandes ciudades", "Áreas metropolitanas", "Costa mediterránea", "Baleares y Canarias" y "Resto de municipios".

Las "Capitales y grandes ciudades", con un incremento del 6,1% en el último año y "Costa mediterránea", con un crecimiento del 4,7%, fueron las zonas en las que más crecieron los precios durante los últimos doce meses. Solo se han experimentado caídas en precios en el estrato de "Áreas metropolitanas". En la gráfica insertada a continuación se observa claramente como han evolucionado los distintos subíndices.

Los precios han caído un 39,2% en 10 años

Las variaciones en el precio de la vivienda desde los máximos de 2007 han sido enormes. En general, el precio medio cayó un 39,2%, como hemos comentado más arriba. Por áreas, la zona más castigada ha sido la "Costa mediterránea", donde el desplome ha sido del 45,6%, solo un punto más que en las "Áreas metropolitanas", donde el precio medio ha caído un 44,5% en los últimos diez años.

En las "Capitales y grandes ciudades" el descenso ha sido del 41,3%, aún por encima de la media nacional. En el "Resto de municipios" el desplome ha sido menor, del 35,9% y en "Baleares y Canarias" es donde más aguantan los precios, con una depreciación del 27,7%.

Como vemos, ningún área de la geografía española se salva del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, si bien en las islas es donde los descensos de los precios han sido más reducidos.

Otros indicadores sobre el sector

El estudio de Tinsa incluye una selección de otros indicadores inmobiliarios y económicos relevantes para analizar la evolución y la perspectiva del sector que podemos analizar por separado. Estos son los principales:

Cada vez más casas cambian de propietario: la compraventa de viviendas ha aumentado un 26,7% en términos interanuales. Sólo en el último mes el aumento ha sido del 2,4%.

La evolución de los visados de obra emitidos por el Colegio de Aparejadores también pone de manifiesto la recuperación del sector: se han otorgado un 15,9% más de visados durante el último año.

La oferta de viviendas publicada en los principales portales inmobiliarios va en aumento: en el primer trimestre de 2017 se publicaron 755.987 ofertas, 24.016 ofertas más que en el trimestre anterior.

La evolución de las hipotecas concedidas para la financiación de viviendas también pone de manifiesto la recuperación del sector: el términos interanuales esta ha aumentado un 20,6% (11,5% solo en lo que va de año).

Entonces, ¿salgo corriendo a comprarme una casa?

Respuesta rápida: No. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, durante casi una década hemos inflado a base de bien el precio de nuestros inmuebles. Las consecuencias del estallido de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de nuestro país no desaparecerán de la noche a la mañana. Cierto es que el sector repunta poco a poco, pero no olvidemos que seguimos en el suelo, estancados en valores mínimos.

En el contexto económico actual, volver a la senda de la normalidad nos llevará años y requerirá de una salida de la crisis con mayor alegría, más empleo y mejores sueldos. Si esto no se produce, mucho me temo que el sector inmobiliario no despegará con fuerza hasta dentro de unos años.