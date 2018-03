RSS Daimler

. SEAT no ha estado dando unos buenos resultados que digamos, en parte por la poca aceptación de la última versión del Toledo, conocido como la Tomasa . El grupo Audi Volkswagen compró SEAT hace tiempo, pero no está obteniendo resultados esperados., por lo que tal vez no estén muy interesados en mantener a SEAT.

Hace sólo unos días Daimler (el fabricante de los Mercedes-Benz) se ha desecho de Chrysler. La fusión entre el fabricante alemán y el tercer productor de automóviles en los EEUU no ha sido muy satisfactoria y ha acabado vendiendo la empresa americana a un fondo de inversión.