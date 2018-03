Geely compra el 10% de Mercedes-Benz ¿llegarán pronto los coches chinos a Europa?

La empresa china Zhejiang Geely Holding Group ha comprado una participación grande en Daimler, la matriz de Mercedes-Benz y Smart, entre otras marcas. ¿Significa esto que los coches chinos están conquistando Europa? ¿Significa que se está vendiendo Europa a China? No, al menos, no exactamente.

Geely ha adquirido el 9,69% de Daimler, convirtieéndose en el primer accionista de una de las empresas más representativas de Alemania y del automovilismo mundial. Además Mercedes es la novena mejor marca del mundo según Interbrand en 2017. Creo que ninguna adquisición china han sido sobre una marca tan importante, de cualquier tipo.

Esto no significa que los coches Chinos no vayan a rodar por Europa ni que estos cuando lo hagan serán importados. Geely sacó recientemente un SUV bajo su nueva marca Lynx & Co que está siendo un éxito en China. Parece que Volvo quiere ofrecer su fábrica de Gante (Bélgica) para que ese vehículo sea fabricado en suelo Europeo.

Las empresas chinas llevan invirtiendo en Europa bastante tiempo

Las empresas chinas del automóvil llevan bastante tiempo invirtiendo en Europa. Ya sea para vender sus vehículos en el viejo continente o comprando fabricantes de coches europeos. Por ejemplo hace ya varios años que este mismo fabricante, Geely, se hizo con la sueca Volvo Cars. Pero no es el único caso.

Si el caso de Volvo puede parecer claro, un fabricante un poco de nicho de un país pequeño, también tenemos el caso del Groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel y DS), que aunque la familia Peugeot sigue siendo un fuerte accionista, también está participado por DongFeng Motors, otro fabricante chino junto con el cual tenía varias Joint Ventures para fabricar coches de marca francesa en territorio chino.

Los fabricantes chinos ahora tienen el visto bueno de su gobierno para comprar fabricantes occidentales. Ellos ven que necesitan obtener know-how para ponerse al nivel de los grandes. Por otro lado, Mercedes tiene una alianza con el fabricante chino BAIC, con lo cual la situación no les es precisamente cómoda.

No es que este nuevo inversor en Daimler sea el primer accionista extranjero. La Kuwait Investment Authority tiene el 6,8% y la Alianza Renault-Nissan tiene el 3,1% (comparten piezas y motores para algunos modelos concretos). Pero que haya sido tan pronto y por parte de un inversor chino no parece haber sentado demasiado bien.

Li Shufu, el presidente de Geely, ha afirmado que no pretende comprar más acciones de Daimler, de momento. Su participación está valorada en nueve mil millones de dólarfes y eso es una cantidad importante, aunque sea para un gigante del automóvil. No obstante Geely pasa a ser el mayor accionista de Daimler, algo que ha levantado algunas alarmas en Berlín. El asesor de la operación (Bank of America Merril Lynch) no ha hecho comentarios al respecto de la operación.

Proteccionismo Europeo

¿Cómo está reaccionando Alemania al respecto? De momento ya se ha confirmado por parte del gobierno alemán que se va a estudiar ajustar las reglas y dificultar este tipo de movimientos. La ministra de economía, Brigitte Zypres, ha afirmado que aunque se trata de un tema de negocios, no quieren que las reglas alemanas sean explotadas por terceros países.

En realidad que Europa juegue al proteccionismo no es algo raro. Además la amenaza China se toma en serio, ya que hay suficientes fabricantes en este país como para que todos ellos puedan querer tomar posición en los fabricantes europeos, un poco más pequeños que el resto.

Quizás es el momento de tener en cuenta que no sólo deben de tomarse medidas de protección (porque hay que reconocer que China no juega con las mismas reglas en el mundo de la automoción que el resto), pero también hay que tener en cuenta que es necesario mejorar la competitividad y las fusiones transeuropeas, como ya hemos comentado alguna vez, no protegiendo a los fabricantes europeos de otros fabricantes más europeos. España es el mejor ejemplo, siendo el segundo fabricante de vehículos de la UE sin tener un gran fabricante nacional, (los fabricantes nacionales son completamente de nicho) y la producción no parece haber disminuido.

