RSS indicadores

Muchos de ustedes recordarán todavía aquella burbuja .com que pinchó (y de qué estrepitosa manera) rozando el cambio de siglo. El que no la recuerde, a buen seguro que al menos habrá oído hablar de ella en innumerables ocasiones, puesto que representa el ejemplo más reciente y contundente de que no sólo basta con saber qué va a ser el futuro, sino que además hay que exigir el cómo (y el cuándo), para filtrar y deshacerse de aquellas opciones de inversión vacías, que tan sólo pretenden "recaudar" dinero del mercado al calor de la "irracionalidad exuberante" que citaba Greenspan.

Bola, lo que se dice bola de cristal, no la tiene nadie: aquí sólo leerán sobre probabilidades de suceso y escenarios más o menos plausibles; es más, siempre les decimos que desconfíen totalmente de aquellos que hacen predicciones tajantes con seguridad desbordante, puesto que el futuro no puede adivinarlo absolutamente nadie. No obstante, sí que consideramos nuestro deber al menos alertarles sobre el hecho de que hoy en día hay ya varios indicadores que están apuntando a una situación semejante a aquella de las .com, y que vamos a analizar para ustedes en las siguientes líneas.