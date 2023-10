No es tu imaginación, ya no se fabrican jerseys como los de antes

Usar y tirar. Así podríamos definir el consumo de ropa hoy en día cuando, hace varios años, la tendencia era más la de reparar, coser y utilizar parches para tapar los agujeros que se habían formado en las prendas. Quizás la inmediatez a la que nos ha malacostumbrado internet tiene algo que ver, puesto que, como refieren desde Statista, “las ventas del sector de la moda española online han experimentado un aumento generalizado”. Pero, ahora que el invierno se acerca, pensamos, ¿la calidad de los jerseys sigue siendo la misma?

Según el comediante Ellory Smith, no, y así lo comunicó a través de Twitter (ahora conocida como X) con una imagen que reportó muchos “me gusta” y comentarios. En ella aparece la protagonista de Cuando Harry conoció a Sally con un jersey y, al lado, el actor Ben Schwartz con una prenda similar. La diferencia es más que importante.

Esto ha provocado que nos hayamos empezado a preguntar qué está ocurriendo con los jerseys, la ropa por excelencia para sobrellevar mejor el invierno, cuyas ventas suelen aumentar ahora que las temperaturas empiezan a bajar. ¿Acaso nos ha dejado de preocupar la calidad o es que hay otros factores que tener en cuenta?

Es una realidad: la ropa se utiliza menos que antes

Como explican desde la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) la mayoría del tiempo, el 80%, las personas utilizan solo el 20% de la ropa que tiene en sus armarios. Esto denota un hecho: la ropa se utiliza menos que antes. Pero, tal vez, porque tenemos más que antes. Estar a la moda y querer las últimas novedades que han salido este año hace que las prendas se usen y se tiren sin miramientos.

La principal consecuencia que tiene esto es que puede que las marcas, basándose en estos datos, decidan no apostar por la calidad. Dado que las prendas tendrán una vida bastante limitada ¿para qué gastar dinero en la calidad del producto? Aquí podemos tener la respuesta de por qué los jerseys que se fabrican ya no son como los de antes, a pesar de que la inversión en ropa no deja de crecer. En 2021, según los últimos datos, los españoles gastaron 2000 millones de euros más en prendas en comparación con 2020.

Y es que si atendemos a lo que descubrió un estudio realizado en Estados Unidos por la American Apparel y Footwear Assotiacions, el tiempo medio de vida de la ropa es de unos 3 meses, como máximo. Una cifra estremecedora que permite comprender, quizás, por qué la calidad de prendas como los jerseys ha mermado. Además, si tenemos presente que el invierno apenas dura unos pocos meses, esta situación se vuelve mucho más clara.

Las marcas de ropa low cost

Las marcas de ropa low cost como Primark han experimentado un crecimiento notable en las ventas. Esta, por ejemplo, de hasta un 40% en 2022, un porcentaje más que significativo que ha permitido vestir siempre a la moda sin necesidad de invertir demasiado dinero. Este tipo de marcas apuestan por prendas hechas con poliéster o fibras sintéticas que preocupan a quienes tienen la mirada puesta en el medioambiente.

El informe sobre el Análisis de la recogida de la ropa usada en España expone que el 88% de la ropa que se desecha acaba en el vertedero, es decir, no se recicla. En ocasiones, esto tiene que ver con los materiales de mala calidad como los mencionados, que provocan un deterioro tal de las prendas, en tan poco tiempo, que hacen inviable (o insostenible) su propuesta para el reciclaje. Por lo tanto, al final, todo acaba sumando.

El mercado de la moda de segunda mano en auge

La solución que se propone para resolver el hecho de que ya no se fabrican jerseys como los de antes es recurrir al mercado de segunda mano. En él hay muchas prendas de calidad nuevas que nunca han sido utilizadas o que, a pesar de esto, están muy bien conservadas y se les puede dar una nueva vida. Según el portal de Milanuncios, este tipo de moda ha incrementado la demanda en un 33%, una cifra más que significativa.

Está claro que la moda ha cambiado, así como los hábitos y las necesidades de consumo. Hace años un jersey de buena calidad podía pasar, incluso, de generación en generación, para amortizar la inversión que se había hecho. Sin embargo, en la actualidad la prioridad es conseguir la última prenda para estar a la moda, huyendo de la ropa que ya se encuentra desfasada o que es de temporadas anteriores. Por eso, el fast fashion es una realidad imperante.

Afortunadamente, el mercado de la moda de segunda mano tiene, cada vez, más adeptos. Personas que priorizan la calidad a la cantidad, y que buscan jerseys que no solo les sirvan para este invierno, sino para los próximos. Prendas que mantendrán su calidad a pesar de los lavados y cuyas fibras no se deteriorarán con demasiada rapidez. Sin embargo, a pesar de esto, muchos jerseys ya no son como los de antes y encontrar novedades de calidad no siempre es fácil en esta época de consumismo.