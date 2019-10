PSOE, Unidas Podemos y Más País ¿existen diferencias programáticas?

Se celebraran elecciones generales el próximo 10 de noviembre en un contexto económico que enmarca de desaceleración y las propuestas económicas de las formaciones políticas deben de contemplar este escenario para combatir las potenciales dificultades que surjan.

Dentro del bloque de izquierdas a escala nacional, tenemos al PSOE y Unidas Podemos que fueron incapaces de pactar la investidura y, a ellos, según el partido Más País liderado por Íñigo Errejón.

No solo hay un problema de desaceleración. Por ahora, el Gobierno del PSOE presentó ante la Comisión Europea unas cifras que han quedado desacreditadas porque la Comisión valora que existe un diferencial de 6.000 millones de euros que no está justificado para los objetivos déficit para España.

La duda que se presenta ante estos comicios es si entre estos tres partidos existen diferencias programáticas de calado que dificultan un acuerdo o es posible acordar un programa de gobierno si finalmente fueran el bloque ganador en las elecciones.

Analicemos a sus principales propuestas económicas de estas tres formaciones políticas.

Mayores tipos impositivos a las rentas altas y un impuesto para ricos

Atacar a las rentas altas tiende a ser uno de los emblemas más palpables de los llamados partidos de izquierdas, buscando ejercer una mayor presión fiscal bajo el lema "justicia social".

Bajo esta premisa, el partido de Errejón es sin lugar a dudas el que más está apostando por una subida de impuestos ambiciosa a las rentas altas. Y lo más significativo es que clasifica como rentas altas aquellas a partir de 60.000 euros.

Si partimos de los datos de la declaración del IRPF de 2017, 750.000 liquidaciones reconocieron unos ingresos superiores a los 60.000 euros, lo que representa poner el foco sobre el 4% de los declarantes.

Curiosamente Unidas Podemos pone el listón más arriba, a partir de 100.000 euros, por lo que el posicionamiento en contra de los llamados ricos lo lidera Más País.

El PSOE habla de una mayor progresividad fiscal que nos permita converger hacia los parámetros de los países de nuestro entorno. Específicamente no habla de una subida en los tramos marginales más altos en el IRPF por lo que no está clara su posición sobre la fiscalidad que deben acometer sé a las rentas más altas del país.

¿Y un impuesto específico para ricos? No, no estamos hablando del impuesto de patrimonio sino una de las ideas de Más País y Unidas Poeemos.

Más País pretende crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas del país que tenga un patrimonio superior a los 2,5 millones y que según la visión de Más País recaudaría la cuantía de 10.000 millones de euros adicionales.

Por otra parte, Unidas Podemos propone un impuesto a las grandes fortunas que tendría un mínimo exento para primera vivienda de 400.000 euros y a partir de ahí, grabaría con un 2% a los patrimonios de más de un millón de euros, con el 2,5% con patrimonios de más de diez millones de euros, con un 3% a patrimonios superiores a los cincuenta millones de euros y con 3,5% más allá de los 100 millones de euros.

Sin duda, medidas de carácter confiscatorio que no tienen otro objetivo que repudiar los capitales en vez de tratar de posicionar a España para se convierta en un polo de atracción de capitales para favorecer la inversión y la creación de empleo.

Mayor fiscalidad a la gran empresa

Tanto el PSOE como Unidas Podemos y Más País tienen el foco puesto sobre las grandes empresas bajo el argumento del tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades.

Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, el tipo efectivo de sociedades de alrededor del 7% sobre las grandes empresas viene de comparar resultados globales frente al pago del Impuesto de Sociedades en España. Esto no significa que las empresas no paguen impuestos de sociedades sino que al repatriar con dividendos no vuelven a pagar otra vez ese Impuesto de Sociedades, por los tratados de doble imposición.

Por lo tanto, el dato del tipo efectivo de sociedades nos daría más bien una idea del grado de internacionalización de una gran empresa y sino que se esté eludiendo al pago de impuestos.

Pero el argumento es lo de menos sino que estos partidos políticos ya tienen el ojo puesto a este dato del tipo efectivo de sociedades y por lo tanto, es la excusa perfecta para emplear una mayor voracidad fiscal a las grandes empresas. Así que vamos con sus propuestas.

De los tres partidos, el PSOE es el que hace una referencia más ambigua sobre está cuestión y habla de una reforma fiscal que permitiría superar a España la anomalía de las bajas tasas de las grandes corporaciones, así como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas.

Unidas Podemos muestra una mayor concreción. Propone la eliminación de los privilegios fiscales de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades creando un tipo efectivo mínimo del 15% y que se ampliaría hasta el 20% para las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos.

Más País ha hecho un "copiar/pegar". Proponen exactamente la misma medida que se describió, en primer lugar, en el programa de Unidas Podemos para las pasadas elecciones.

Poniendo dificultades a la nueva economía

La digitalización de la economía está abriendo puertas a nuevos modelos empresariales, a través de la economía colaborativa que permite crear lazos económicos entre personas mediante las plataformas digitales.

A pesar de que la digitalización de la economía se trata de un movimiento estructural que es muy difícil frenar, partidos como Unidas Podemos se han posicionado en contra de estos nuevos modelos, abanderando uno de los sectores que más está viendo esta destrucción creativa de monopolios tradicionales como han sido el sector del taxi.

Unidas Podemos está claramente en contra de esta "uberización" de la economía. Con propuestas como declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas para la precontratación de las VTC.

Pero la pregunta que cabe hacerse es si este partido se encuentra solo cuenta con aliados en el PSOE y Más País.

Por el lado del PSOE, su apuesta es encarecer las plataformas dentro de la economía colaborativa que estén focalizados al sector de transportes y alimentación. En otras palabras, plataformas como Uber o Just Eat podrían verse afectadas con mayores impuestos, repercutiendo en un menor grado de competitividad para fomentar su desarrollo.

Desde Más País ponen el punto de mira en los riders que trabajan en las plataformas digitales. Quieren que estos trabajadores sean identificados como trabajadores por cuenta ajena y no como la autónomos para que cuenten con los derechos laborales de los trabajadores.

Gasto, gasto y gasto

En lo que sí están de acuerdo estos tres partidos es en el gasto público es que España debe alcanzar los niveles de la media europea en lo que se refiere al gasto público sobre PIB. Es decir, más peso del Estado sobre el sector privado.

Entre esas medidas de gasto veríamos la actualización a las pensiones vía IPC a cargo parcialmente de los presupuestos o la subida del salario a los funcionarios. Además de incrementar y extender todo tipo de ayudas y medidas de gasto como la propuesta de la renta garantizada de Unidas Podemos y Más País.

La media de la Eurozona se encuentra en un gasto público cercano al 47% del PIB pero en España, esos niveles son inferiores, el Estado pesa un 41% sobre la economía.

Esa diferencia de seis puntos porcentuales no son impuestos a los ricos como tienden a vendernos. Los países de la Eurozona que apuestan por ese nivel de gasto repercuten a las clases medias con una mayor tributación en el IRPF, mayor tributación por cotizaciones sociales y específicamente, más impuestos indirectos.

Por lo tanto, o mienten en los impuestos que se pretende incrementar, exagerando la potencial recaudación o bien se miente en el objetivo final de incrementar el nivel del gasto público sobre el global de la economía.