Sigue habiendo muchas autopistas de pago en España pero, ¿cuál es la situación en el resto de Europa?

Son muchos los españoles que cuando planifican un viaje, además de todos los aspectos derivados de este como el alojamiento o los gastos, también preparan el trayecto. ¿Por dónde hemos de tirar para llegar a nuestro destino? Para poder llegar a un determinado lugar quizás nos vemos en la tesitura de tener que abonar peaje.

Se trata esta de una circunstancia aún muy común en nuestro país y es que son muchos los kilómetros de carretera de pago que España tiene. En su intento de implantar los peajes en las autovías a partir del año 2024, el Gobierno se excusó en la idea de igualarse con el resto de carreteras del continente, asegurando que la gran mayoría de los países europeos contaban con un sistema de pago en sus carreteras de alta velocidad. Pero, ¿cuál es la verdadera situación de Europa?

El pago en España por el uso de carreteras

A modo global, la Red de Carreteras del Estado la conforman un total de 26.478 kilómetros, de las que aproximadamente 12.091 son autopistas, autovías y carreteras multicarril.

Después de la liberalización de los peajes de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera, y el de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, en agosto de 2021, aún quedan 1.435 kilómetros de autopistas de pago en nuestro país, del total de 2.600 kilómetros de autopistas, según podemos observar con los datos facilitados por el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El afán recaudatorio del gobierno gira en torno a la conservación de la red de carreteras española, para lo cual ha desarrollado un plan de pago por el uso de las carreteras, que finalmente no se hará efectivo a partir de 2024. Desde el Ministerio de Transportes se insiste en que actualmente no se dan las condiciones necesarias ni es el momento económico y social para ello, pero no se ha dejado de lado.

Los peajes distribuidos por España

Si analizamos el mapa de peajes por ciudades observamos que las provincias de León y Málaga son las que más autopistas de pago tienen. En el caso de la ciudad leonesa, cuenta con dos, la AP-66 que une Campomanes y León, y la AP-71 que une León y Astorga. La ciudad andaluza cuenta con otras dos, la AP-7 entre Málaga y Estepona y la AP-46 entre Alto de las Pedrizas y Málaga.

En el noroeste del país encontramos la AP-53 para conectar Santiago de Compostela y Alto de Santo Domingo en La Coruña, la AP-9 entre Ferrol y Portugal atravesando las provincias de La Coruña y Pontevedra. Desde la Comunidad de Madrid encontramos peajes para llegar a Ávila, a Segovia y a Adanero en Ávila.

Por su parte desde Zaragoza encontramos autopistas de pago para llegar al norte español, pasando por Vizcaya, Álava, La Rioja y Navarra. El Mediterráneo cuenta con carretera de pago entre Alicante y Cartagena, y en el sur, además de Málaga, Cádiz con la AP-7.

El peaje europeo

Si observamos la situación europea, en un cómputo general parece que dicta bastante respecto a la española, y es que son menos de la mitad de los estados miembros los que exigen un peaje de circulación. Sin embargo, también hay países que cuentan con altas cargas económicas para poder circular.

Autovías de pago

En el caso de nuestro vecino peninsular, Portugal es uno de los países del continente donde más peaje se paga. El país que preside Marcelo Rebelo de Sousa, cuenta con pórticos de peaje de pago en autopistas y también un sistema electrónico en autovías.

Francia por su parte es el país europeo con el peaje más caro. Cuenta con la totalidad de sus autopistas de pago, por lo que moverse por el país resulta muy costoso, no obstante es el país con la carretera de pago más cara de Europa y es que la autopista que une París y Marsella tiene un costo de más de 58 euros.

Otros países de precio elevado en su peaje son Noruega, donde la carretera que une Bodo y Oslo tiene un coste que ronda los 50 euros, Grecia con algo más de 32 euros entre Evzoni y Atenas, o Croacia que ronda los 30 euros entre Zagreb y Carapine.

Autovías gratuitas

La mayoría de las carreteras italianas son gratuitas, contando con una red de autopistas de pago de 7.000 kilómetros. No obstante, Italia es el país que se ubica en segunda posición con el peaje más elevado, después de Francia. La carretera que va desde Milán a Nápoles tiene un peaje de más de 56 euros.

En el caso de Reino Unido, que solo cuenta con 25 peajes, la gran parte de sus carreteras son gratuitas encontrándose de pago en tramos determinados, igual que ocurre en Alemania, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Suecia, que aplican un impuesto para cruzar puentes o túneles y para vehículos de alto tonelaje.