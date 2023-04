Amazon es cada vez más una empresa que vende publicidad. Sus ingresos por esta vía superan a los de Prime

Cuando se piensa en Amazon lo primero que viene a la cabeza es la tienda online. Si ya indagamos un poco más se puede pensar en que es un mix entre una tienda y un marketplace, pero también surge su plan de suscripción Prime y su negocio de la nube, AWS. Pero lo que no suele venirnos a la cabeza es que sea un gigante de la publicidad con ingresos comparables a YouTube.

Amazon cerró el 2022 como una gran empresa que vende publicidad. Las cifras marean con unas ventas en este área de 37.700 millones de dólares. Más que lo que factura YouTube (casi 30.000 millones) y únicamente por detrás de Google y Meta, los dos grandes de la publicidad en Internet.

La publicidad en Amazon ha pasado de ser un experimento a una línea de negocio importante

Hace no tantos años Amazon empezó a mostrar anuncios en sus búsquedas en la tienda online. Y cada vez los vendedores usan esta funcionalidad para promocionar sus ventas y no hundirse en la irrelevancia. Hoy en día cualquier búsqueda que hagamos tendrá algún anuncio, no hay más que hacer una simple prueba.

Esto ha hecho que los ingresos de la compañía en publicidad se disparen. Tanto que en 2022 los ingresos en este área superaron a los ingresos por Prime, que se quedaron en 35.200 millones de euros.

Los ingresos de AWS todavía quedan lejos

El brutal crecimiento de este área hace que los ingresos publicitarios de Amazon apunten a la siguiente división que le supera en ingresos, la joya de la corona: Amazon Web Services (AWS).

La división cloud de Amazon es la que realmente le proporciona beneficios al gigante online, con unos márgenes muy interesantes. De la publicidad no se saben cuáles son los márgenes, pero siendo el negocio que es y viendo los de los competidores (Google y Meta) está claro que son altos.

AWS facturó en 2022 80.100 millones de dólares. La publicidad está todavía lejos, menos de la mitad, y aunque el crecimiento es fuerte (por encima del 20%) el de AWS todavía es superior (28%). Por tanto no se espera que en los próximos años la publicidad se convierta en el principal generador de beneficio de Amazon, a no ser que el mercado cloud llegue a su punto de saturación.

Tampoco el crecimiento de la publicidad es infinito. Si nos inundan con anuncios la tienda pierde su atractivo. Al igual que en los buscadores generalistas hay un peligroso equilibrio entre la búsqueda del beneficio y que el usuario huya a la competencia.