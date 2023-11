El gráfico que explica la decadencia económica y tecnológica europea. Sobre todo frente a Estados Unidos

Europa, el viejo continente. Decadencia, no logramos seguir el ritmo de otros. Solo somos capaces de aportar nuestro gran mercado interno para forzar a las empresas internacionales a adoptar nuestros estándares. Todo esto se comenta en muchos ámbitos, pero, ¿qué hay de cierto?

La verdad es que bastante. Y basta mirar un gráfico para entenderlo todo. Para ver cómo en Europa nos hemos quedado atrás. Pero no atrás frente a países emergentes como China, sino atrás frente a nuestros supuestos iguales, como EEUU.

Mientras Europa se estancaba, EEUU seguía aumentado su productividad y el mundo también. Nos estamos alejando de uno de nuestros principales competidores (y socios) a un ritmo agigantado.

Otro gráfico que permite ver nuestra decandecia es que en los 90 Europa avanzaba en PIB per cápita frente a EEUU. Pero últimamente nos hemos desplomado. Hemos perdido. Tenemos que hacer algo para cambiar.

