Para qué puede servir a Venezuela el "Petro", el Bitcoin de Maduro

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, ha anunciado recientemente la creación de una nueva criptodivisa nacional, el Petro. Esta moneda estará respaldada por las reservas de petróleo, gas, oro y diamantes (siempre según Maduro) y servirá para combatir el bloqueo financiero al que están sometidos.

Además de esto, Maduro ha anunciado la creación del Observatorio del Blockchain en Venezuela "como base institucional, política y jurídica para el lanzamiento de la criptomoneda venezolana". Todo suena muy interesante, pero queda una gran pregunta en el aire: ¿Para qué puede servir el Petro a Venezuela?

## Los problemas de Venezuela

Los primero que hay que entender son los problemas a los que se enfrenta Venezuela. Y es que el país está en quiebra. El sector público lo domina todo y los ingresos están basados en principalmente en el petróleo. Con la caída de precio de los últimos años los ingresos no han sido suficientes para hacer frente a los gastos.

El problema es que básicamente Venezuela importa todo. Y por tanto si no hay ingresos suficientes esto significa que hay escasez de todo, hasta de alimentos. Por eso la situación en Venezuela es tan grave.

Todavía no hemos visto el gran default, pero llegará. Venezuela no puede pagar su deuda y la negociación con los acreedores será dura, puesto que la cantidad de deuda es alta, está también la deuda de Pdvsa (la empresa nacional de petróleo) y el Gobierno no parece querer una negociación seria con los acreedores.

¿Qué ha pasado con el Bolivar?

Una de las consecuencias de la crisis fiscal que tiene Venezuela es que el Gobierno intentó combatirlo con un método que ya se sabe que no funciona: imprimir moneda. Cuando tienen una deuda que no pueden pagar los Gobiernos, en alguna ocasiones, han tirado del Banco Central para solucionarlo. ¿La consecuencia? Hiperinflación. Y es esto precisamente lo que está pasando en Venezuela.

Muchas veces, incluso cuando se para de imprimir moneda, la inflación sigue desbocada por la inercia de los habitantes e introducir una nueva moneda puede ser una solución. Funcionó en la Alemania post primera Guerra Mundial, después de unos años terribles de hiperinflación. Pero para que funcione tiene que parar de imprimirse moneda.

Por cierto, imprimir dinero no sirve para aliviar la deuda ya que mucha deuda está denominada en moneda extranjera (dólares en este caso) ya que es complicado para algunos países endeudarse en su propia divisa precisamente por el truco de imprimir.

¿Para qué puede servir Petro?

Petro puede servir para parar la espiral de hiperinflación. Si la criptomoneda está bien diseñada podría tener un límite algorítmico a la creación de dinero, y no ser manipulable por alguien interesado. Eso daría confianza y un cambio estable.

Sin embargo es complicado dar un cambio estable (a no ser que esté ligada de alguna forma a las reservas de divisa extranjera, cosa difícil de implementar). También es complicado ver cómo esta criptodivisa estará respaldada por las reservas de petróleo, gas, oro y diamantes, tal y como ha dicho Maduro. Parece más un gesto que una realidad.

Por otro lado también es interesante saber para qué no sirve Petro: para solucionar la crisis de Venezuela. Puede resolver una de las partes, la hiperinflación, pero no la crisis de deuda que tienen, de producción nacional de bienes y de dependencia del petróleo.

En definitiva, Petro no soluciona mucho. Y genera dudas. Es un nuevo gesto inútil con palabrería de Maduro. Los problemas de Venezuela no se resuelven con tecnología y no tienen su causa en un bloqueo internacional, sino en una nefasta gestión pública.