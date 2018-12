¿Por qué en China se invierte tanto en vivienda?

China es un país en el que se invierte mucho en vivienda, habiéndose llegado a 50 millones de viviendas vacías, que sólo sirven como inversión. Además las particularidades del mercado chino hacen que este no sea el mejor lugar para invertir en vivienda, ya que existen limitaciones y restricciones.

A pesar de ello, se sigue invirtiendo en vivienda por parte de los ciudadanos chinos, tanto dentro como fuera de China. ¿Cuáles son los motivos que les empujan a comprar pisos a los chinos?

Particularidades del mercado chino

Lo primero de todo es que la ley de la República Popular China (en oposición a la República de China, que es lo que conocemos por Taiwan) establece la ley que la tierra pertenece al pueblo ¿cómo se consiguen entonces la propiedad de una vivienda? Bien, se cede a cambio de dinero el uso del terreno durante una serie de años, en el caso residencial, que es en el que nos centramos, durante 70 años.

Es decir, que los compradores chinos se encuentran que la vivienda que han comprado van disponer de ella sólo durante 70 años menos el tiempo de construcción de la misma. Con lo cual estamos hablando de un problema, porque no estamos comprando a perpetuidad como estamos acostumbrados en Europa o América, sino que o podríamos considerar un alquiler a largo plazo.

Además la vivienda se considera algo imprescindible para el chino medio, entre otros motivos debido a que por particularidades culturales e históricas, las familias suelen requerir que el futuro marido de su hija tenga una vivienda en propiedad para evitar que esta tenga que vivir con los padres de él. Eso combinado con la política del hijo único, hace que a veces tengamos a abuelos, padres y al propio prometido ahorrando para haber comprado una vivienda y que su hijo pueda casarse y continuar el legado familiar.

Esto ha supuesto una presión fuerte sobre los precios e incluso un problema a aquellos que no han tenido vivienda, ya que si sus padres son más humildes y no pueden ayudarles, se encuentran en desventaja respecto a los de su quinta.

¿Por qué no le importa a los chinos que la inversión se desvanezca a los 70 años?

Nunca he llegado a entender que los chinos no les importe que su vivienda deje de ser suya a los 70 años. Es cierto que si se ha comprado a los 30, es poco probable que se llegue a usar hasta el fin, pero una vivienda no es sólo un producto de uso, sino que también es una inversión que muchas familias entienden como modo de ahorro por si sucediera algo. Se puede vender e irse de alquiler o comprar una vivienda más barata y usar el dinero para cualquier otro motivo. Por ejemplo si compramos la vivienda a los 30 y nos jubilamos a los 35, ya no quedarían 35 años de uso, con lo cual esa vivienda es mucho menos interesante en el mercado para un comprador, que tendría un uso muy limitado de la misma.

La respuesta que se nos suele dar por parte de chinos y residentes en China es sencilla, la calidad de construcción es tan mala que las viviendas no aguantarán los 70 años, y estarán inhabitables (si es que se mantienen en pie).

Bien, puede que a pesar de eso nos pueda interesar comprar vivienda para usar en China, pero el apetito por los bienes raíces de los chinos no acaba ahí, sino que muchas veces llegan a invertir en segundas o terceras viviendas, a veces divorciándose legalmente para poder acumular más viviendas de lo permitido. Entiendo que pretenden obtener la rentabilidad sobre la misma, pero también tener una segunda vivienda en una ciudad de primer o segundo orden es un símbolo de estatus en China, aparte de para cuando se casen sus hijos.

Por otro lado, parece que por parte del gobierno se darán alternativas o incluso se prorrogarán los periodos de 70 años (que en algunos casos ya que al principio eran de menos tiempo, empiezan a vencer), aunque es un tema complejo. Así que los inversores chinos parecen tranquilos al respecto de sus inversiones.

Invertir fuera de China

Bien, si a pesar de ello no nos convence invertir en vivienda en China, está la opción que toman muchos que es invertir en viviendas fuera de China, o incluso en otras provincias. Muchas veces se invierte en otras provincias porque las diferencias entre las más desarrolladas y las menos es tal que resulta interesante hacerlo. Pero también está la opción de invertir fuera de China.

De hecho, ya hay países como Nueva Zelanda que empiezan a poner restricciones, asustados por lo que les puede suponer en su mercado que cientos de miles de chinos decidan comprar una vivienda allí. No obstante que haya resistencia política no está impidiendo a los chinos seguir comprando bienes raíces fuera de su país.

En general los chinos invierten en vivienda fuera de China por los siguientes motivos:

Como inversión, ya sea para rentabilizar la propiedad o para poder usarla como destino vacacional

Como símbolo de prestigio (aunque entiendo irá asociado al primer motivo)

Como modo de obtener una "Golden Visa" y poderse establecer fuera de China, como ya ha tratado algún que otro medio

Además también es un modo de sacar dinero de China, algo que no es tan fácil. De hecho ya se habla del uso de criptodivisas o de ganancias de casino (algo que se ha intentado evitar) para sacar el capital e invertir en el exterior sin conocimiento del gobierno. De ese modo podrían obtener una capital fuera del país en caso que tuvieran que irse del mismo o si los controles se hicieran más estrictos.

Mientras que China siga creciendo y no ofrezca alternativas de inversión a sus ciudadanos, es bastante factible que estos sigan invirtiendo en viviendas, tanto en su país como en fuera del mismo.

