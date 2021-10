Por qué han tenido tan poco impacto los papeles de Pandora: en realidad hacerse una sociedad pantalla es fácil y legal

Recientemente ha salido la filtración de los Pandora papers, pero no está dando mucho de que hablar. Cuando salieron los Panama Papers, el escándalo fue mayúsculo. Además coincidió con el escándalo de Odebrecht salido a través de la operación de la policía brasileña “Lava-Jato” que hizo caer al gobierno de este país. Pero en cambio de los Pandora papers no está saliendo nada, a pesar de todo lo que podría estar moviéndose ahora.

¿Qué está sucediendo? Si el mundo offshore es fascinante, ha dejado de ser novedad, y es que constituir una sociedad offshore es legal, como ya se nos dejó clara en las anteriores filtraciones, pero es que además, es sorprendentemente barato.

Los Pandora Papers es la filtración más grande de todas

La primera filtración de datos de un paraíso fiscal, fueron los papeles de Panamá, que acabó cerrando el Buffet de abogados Mossack-Fonseca de este país como relata la película de Netflix sobre el dinero sucio. Esta filtración pesaba 2.6TB de información. La siguiente, fue conocida como los Paradise Papers, que se trataba sólo del buffete especializado en servicios offshore Appleby, aplicaba sólo para Bermuda y pesaba 1.4TB. La tercera filtración, los Pandora Papers aplica a catorce empresas de varias localizaciones y pesa 2.94TB. Según el periódico británico The Guardian es alrededor de millón de biblias de datos.

Deberían de salir propietarios de sociedades offshore de todo el mundo, potencialmente la fuga de información más jugosa. En cambio apenas estamos oyendo nada. ¿Por qué? Bueno, empecemos por ver algo que ha estado pasando delante de nuestras narices. Una promoción de obra nueva.

En el Barrio de Salamanca en Madrid, se erigió hace poco un edificio diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz, 44 viviendas de lujo de entre 275 y 578 metros cuadrados en una de las zonas más caras de la capital y con muchos detalles de lujo. Hablando en precios por metro cuadrado, se convirtieron en las viviendas más caras de la capital. Según El País, de esas 44 viviendas, 22 pertenecen a empresas, 15 de ellas son sociedades opacas. De 13 de ellas, el periódico no fue capaz de averiguar quién era el dueño.

Esto no es raro en la vivienda de lujo nueva en las grandes ciudades del mundo. En One Hyde Park en Londres, el 80% de las viviendas habían sido adquiridas a través de sociedades offshore, muchas de ellas situadas en las Islas Vírgenes Británicas. En el controvertido edificio 432 de Park Avenue situado en la misma dirección de Nueva York, muchos de los apartamentos fueron comprados por sociedades offfshore, es decir, situados en centros financieros donde la privacidad suele ser clave. Millonarios de China o de Latinoamérica compran viviendas en el extranjero a través de estas sociedades, y es una práctica habitual.

Este no ha sido el único lugar en España donde se han comprado viviendas de lujo mediante empresas offshore. En Marbella por ejemplo empresarios localizados en Egipto o Dubai compran viviendas exclusivas mediante sociedades offshore, ya sea desde Malta, Gibraltar o Panamá. Además tiene ventajas fiscales, según Benjamí Anglès Juanpere, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no tienen que pagar ni IVA si es una vivienda de obra nueva ni Impuesto de Transmisiones Patrimoniales si es de segunda mano. Y hablando de viviendas de millones de euros, aquí hya un ahorro substancial.

Hacer una sociedad offshore es legal y barato

Lo primero de todo, una sociedad offshore es legal, por ejemplo podemos tener una porque así nos ahorramos impuestos legalmente, como hemos comentado. Pero también porque puede que nuestro lugar de residencia no sea suficientemente estable. O porque así podamos invertir en ciertos servicios financieros que no tenemos en nuestro país.

Lo que no es legal es no declarar que tenemos inversiones en el extranjero. En España, por ejemplo, debe hacerse mediante el modelo 720. En EEUU debe comunicarse al IRS (internal Revenue Service, equivalente a nuestra Agencia Tributaria) inmediatamente (en 24h) tras crear la sociedad offshore con el formulario correspondiente. Lo que siempre quita un poco del anonimato de estas sociedades. Pero si no lo estamos declarando. Aquí es cuando entramos en el mundo ilegal. Pero es bastante difícil, aunque no imposible para las autoridades fiscales saber que estamos escapando de la legalidad que marcan.

En ocasiones empleados descontentos optan por denunciar a sus antiguos empleadores cuando saben que tienen sociedades offshore no declaradas, en ocasiones hay filtraciones como la de los papeles de Pandora. ¿Para qué se hacen estas cosas? Muchas veces para esconder dinero del fisco, pero también para esconder dinero de una un futuro cónyuge, o de acreedores. Haciéndoles más difíciles saber lo que tenemos y más difícil todavía, reclamar dichos bienes y derechos.

Lo segundo a conocer es que este tipo de sociedades puede ser más barato de lo que imaginamos. Por ejemplo tenemos lo que hizo el Podcast “Planet Money” que en 2012 abrieron dos sociedades, una en Belize llamada “Unbeliezable Inc” y otra en Delaware llamada “Delawhoo LLC”. ¿Cuánto les costó abrirlas?

Ellos mismos publicaron las facturas, por la de Belize pagaron 2.115 dólares, por la de Delaware un poco menos, 519 dólares. Hay quién se gasta mucho más en un bolso o en una escapada de fin de semana.

En tercer lugar, siendo los Pandora papers la tercera filtración, parece que nos hemos acostumbrado a estas filtraciones, a que de vez en cuando aparezcan filtraciones de buffetes de abogados y sociedades offshore.

Pregunta a los lectores ¿conocen a alguien con una sociedad offshore? ¿Alguien que se dedique a este mundo?

En El Blog Salmón | Ser paraíso fiscal no te garantiza ser un país rico,

Más información | El País (1 y 2)

