La UE que viene tras el Brexit, algo que puede cambiar más allá de lo obvio

El 1 de febrero el Reino Unido saldrá de la Unión Europea, quedando un periodo intermedio en el que tendrán que renegociar un acuerdo comercial entre Bruselas y Londres para permitir el comercio entre ambos países. A partir de ese momento, el resto de países de la UE tendrán que negociar sin el que ha sido hasta ahora un compañero destacado en las reuniones.

Sin la visión británica, en Bruselas es posible que las decisiones se tomen de otro modo. Creo que hay un aspecto fundamental en el que la UE va a cambiar, debido a que tras la salida del Reino Unido en la UE, las voces más liberales y pro-mercado van a ser la de los países de la Nueva Liga Hanseática (Dinamarca, Holanda, Suecia, Irlanda, Estonia, Letonia y Lituania) que se quedan sin uno de los grandes a su lado.

Antecedentes

Hubo dos grandes fusiones que fueron paradas recientemente por parte de Bruselas, dado que tenía una idea pro libre mercado inspirada por el Reino Unido y la llamada Nueva Hansa. La primera afectó al gigante español Telefónica, cuando intentó vender sus operaciones en Reino Unido a su competidor Three, propiedad de una empresa de Hong-Kong, algo que según el regulador británico Ofcom y el europeo, liderado por la danesa Margarthe Vestager, suponía una fuerte pérdida de competitividad en el Reino Unido, cuando el mercado funcionaba bien con precios más bajos y mayor penetración de la tecnología 4G en los hogares que en otros países.

El segundo es más conocido, el intento de fusión entre Alstom y la división de trenes de Alta Velocidad de Siemens, para crear un gigante de los trenes de alta velocidad mundial. Fuera de EEUU, los trenes de alta velocidad que no se están construyendo son una promesa y un buen negocio en muchos países. Para hacer frente, se propuso la fusión entre los fabricantes de origen francés y alemán, con el objetivo de conseguir un gigante europeo del ferrocarril de alta velocidad.

Esta fusión también fue vetada por Bruselas, el argumento es que el nuevo fabricante tendría una posición muy fuerte en el mercado europeo y que por mucho que se hablara del fabricante chino CRRC, este no había aparecido en el mercado europeo para vender un sólo tren.

Francia y Alemania quieren una política industrial más defensiva

Tras el veto por la Comisión Europea a la fusión Siemens-Alstom, hubo protestas por parte de Berlín y París que quieren reformar las reglas antimonopolio para seguir formando campeones europeos que puedan competir a nivel global. No quieren quedrse atrás, ya sea en la aplicación de las nuevas tecnologías a la industria, como en capacidad de competir globalmente. Movimientos como la fusión entre PSA y FCA de la que hablamos la semana pasada, van en este sentido, pero también otros como los acuerdos comerciales de la UE. Queda por ver cómo estas fusiones y adquisiciones europeas pueden acabar afectando a España, con empresas industriales aún más pequeñas como pueden ser CAF y Talgo en lo que a trenes se refiere.

No obstante, no es que esté todo perdido para los defensores del libre mercado tras la salida del Reino Unido, la misma comisaria europea que detuvo la fusión entre Siemens y Alstom, va a seguir en Bruselas defendiendo los intereses de la competencia, además de que ha sido promocionada como vicepresidenta de la digitalización de la sociedad en la comisión de Úrsula von der Leyen. Es decir, mientras que no se reforman las reglas, no creo que veamos un gran cambio en este sentido. Además las reglas anti monopolio de la UE han sido tomadas como modelo en China, países de África y de Latinoamérica.

Mientras tanto, hay decenas de operaciones pendientes cuya autorización de competencia por las autoridades europeas va a ser importante, por ejemplo la recientemente anunciada intención de la matriz de Iberia de adquirir a su competidor por la conexión entre Europa y Latinoamérica: Air Europa.

Pregunta a los lectores ¿se relajará la UE más pro competencia una vez efectuado el Brexit o se mantendrán las reglas actuales? ¿Se volverá a intentar la fusión entre Siemens y Alstom para crear un gigante de los trenes de alta velocidad?

