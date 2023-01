India está superando a China en población, y este cambio demográfico lo puede cambiar todo

En Abril de 2023 se estima que La India superará a China como país más poblado del mundo. Este es un cambio demográfico que va a cambiar muchas cosas en el juego económico asiático y mundial.

Además se añade a una noticia, en 2021 por primera vez desde 1961, la población de China disminuyó. Eso sin considerar la actual ola de Covid que está habiendo en China desde finales de 2022 a fecha de publicar esta noticia en enero de 2023. A su vez India no es que esté experimentando un boom poblacional, sino que pronto dejará de crecer si sigue al ritmo actual disminuyendo los nacimientos.

En los años 60/70 en China se decidió limitar a un único hijo por familia (con excepciones) en 2016 se optó por permitir que las familias tuvieran un segundo hijo y desde 2021 se permite un tercer hijo. No obstante, la tasa de fertilidad de China (1,28) ha caído por debajo incluso de la de Japón (1,34) considerado el país que más envejece en el mundo, ya no digamos de la de EEUU (1,64). En el congreso del Partido Comunista Chino en octubre de 2022 Xi Jinping afirmó que se tomarían medidas para acabar con el envejecimiento de la población, pero es cierto que tras una generación de hijos únicos, en China no están interesados en tener más de uno en muchos familias, ya que no están acostumbrados.

Por otro lado, la tasa de fertilidad de la India es superior (entre 2,00 y 2,05), pero lleva años cayendo y es bastante probable que baje de dos en los próximos años. De momento nacen más personas de las que mueren, por lo que vamos a tener décadas en las que el este cambio del peso demográfico pasa a cambiar como es el mundo.

Durante 35 años la política del hijo único multaba a las mujeres, que eran forzadas a abortar o implantarse un dispositivo Intrauterino para no concebir más hijos tras el nacimiento del primer hijo. Esta limitación suponía que a partir de cierto momento la población china disminuiría como ha pasado en 2021. Por otro lado aunque en la India también se tomaron medidas de control poblacional como esterilizaciones, no se ha llegaron a estos extremos ni se mantuvieron durante tanto tiempo. He aquí la razón de que a pesar de que la tasa de fertilidad hindú no pare de decrecer, su población haya seguido creciendo y vaya a superar a la de su vecino.

Consecuencias para China e India

¿Nos puede parecer que este hecho poco relevante? Pensemos en términos políticos. Actualmente es la República Popular china la que se sienta permanentemente en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿podría suceder que la India como país más poblado empiece a requerir estar en igualdad de condiciones que China en las Naciones Unidas? Tal vez sea difícil tocar la ONU, pero para cualquier nueva institución internacional la posición de la India no podrá ser ignorada. La India tiene capacidad por ejemplo de tener un ejército con un mayor número de efectivos sin altera su estructura productiva, pero a su vez va a estar igualmente hambrienta de recursos naturales y energía para su creciente población.

Entremos ahora en la parte económica. Actualmente el 47% de los hindúes tiene menos de 25 años. Esos son cientos de millones de consumidores a los que vamos a querer tener en cuenta a la hora de desarrollar y comercializar un producto que se están independizando o lo harán, querrán amueblar su casa, comprar un vehículo querrán tener hijos y a ser posible irse de vacaciones. Es cierto que el PIB per cápita de la India es muy inferior que el de China, pero la posición de la India se convierte en cada vez más relevante.

Por otro lado también son cientos de millones de trabajadores que serían la mayor fuente de talento del mundo. Esto ya es algo importante en algunos sectores como el desarrollo de software. Varias de las mayores empresas del mundo de desarrollo de software como Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL, HPI o Tech Mahindra están situadas en la India, pro muchas otras tienen centros de desarrollo o soporte en la India y de ahí dan servicio a sus clientes, principalmente EEUU que supone un tercio de las exportaciones de servicios tecnológicos hindúes.

Por otro lado China deja de ser el país más poblado. Eso hace que aunque el chino medio sea mucho más rico que el hindú medio, India pasa a tener una ventaja poblacional, especialmente si algún día mejorara su economía. De momento la economía de la India es la quinta mayor del mundo, recién superado el Reino Unido. Pero para que pueda ser comparable a la de China les queda mucho por crecer.

Es un hecho que mientras que en China siga disminuyendo su población y deja de crecer la oferta de trabajadores, van a necesitar incrementar la productividad, si quieren que la economía siga creciendo. No va a poder seguir confiando en su población siga creciendo por muchas mediadas que empiecen a poner. En China es difícil tener más de un hijo y la población está envejeciendo a pasos agigantados. La población en edad de trabajar (de 16 a 59 años) ha disminuido del 62,5 al 62% en tan sólo un año. En la India también ven como envejece su población, pero no es un problema tan acuciante como en China.

La magnitud del decrecimiento poblacional chino es tal que ha preocupado incluso a Paul Krugman, que aparte de recibir el premio Nobel de Economía, ha sido acusado de neomalthusiano al hablar de límites al crecimiento poblacional mundial. En China también están preocupados por cómo se podrán mantener a las personas mayores, si cada hijo tiene que mantener a sus dos padres y a sus cuatro abuelos.

Los chinos se quejan en redes sociales que el entorno competitivo en el que viven junto con el alto coste de la vivienda les hace inviable tener no tres, sino dos o incluso un hijo. Para evitar esto algunas autoridades locales están ofreciendo subsidios a la vivienda o directamente monetarios a las familias que se animen a tener el segundo o tercer hijo, pero estas ayudas no parecen ser suficientes.

Hasta ahora, ningún país grande ha conseguido revertir de un modo permanente su declive en las tasas de fertilidad. Ni siquiera países que han puesto verdadero esfuerzo y han realizado campañas como Francia, Singapur o Hungría. Algunos economistas hablan de un colpaso demográfico a nivel mundial en las próximas décadas. Queda por ver si en China serán capaces de revertir esta tendencia.

Pregunta a los lectores ¿en qué economía confían más, en la china o en la hindú?