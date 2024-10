"Predecir el huracán ahorró 5000 millones de dólares". Por qué invertir en ciencia, inteligencia artificial y predicciones es muy rentable

Hace un par de días, nos emocionábamos junto al meteorólogo John Morales, a quien se le saltaron las lágrimas en televisión (en concreto, en la NBC) mientras ofrecía sus predicciones sobre el huracán Milton, que terminaron por volverse virales.

Milton ha dejado 23 muertos en Florida.

No obstante, las previsiones también han permitido salvar incontables vidas y pertenencias y, según estudios recientes, también se relacionan con el ahorro de miles de millones de dólares, lo que demuestra la importancia de invertir en ciencia y tecnología.

El pronóstico eficiente de huracanes es fundamental para los gobiernos, que organizan y planifican su respuesta, tanto antes de la llegada como tras el impacto de la tormenta.

Mateos García, trabajador de Google Deepmind, compartió un estudio reciente firmado por Renato Molina e Ivan Rudik en X (antes, Twitter), en el que se demuestra cómo hacer mejores pronósticos meteorológicos supone grandes ahorros para el presupuesto anual estadounidense.

How valuable are better predictions?

Really valuable.

This economic analysis of the impact of better weather forecasts on hurricane costs suggests that the US Hurricane Forecast Improvement project saved $5B per hurricane - more than the annual US weather forecasting budget! pic.twitter.com/AJq8nQjDVD