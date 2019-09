Draghi avisa: los Estados son los que tienen que sacar el helicóptero

El gran día llegó. Después de mucha expectación, el BCE bajó los tipos y activó el QE II, nuevos estímulos monetarios para reactivar la economía europea. Pero lo mejor está en la rueda de prensa posterior, donde se dan pistas de lo que va a suceder en el futuro.

Draghi volvió a ofrecer espectáculo, dentro de lo que le permiten las formalidades a un Presidente de un Banco Central. Recalcó unas palabras que además han sido difundidas por el propio BCE en redes sociales para que quede claro el mensaje que lanza a los Estados: es hora de que todos rememos para evitar una nueva crisis.

El BCE ha bajado de nuevo los tipos de la facilidad marginal de depóstios, que se sitúa ya en el -0,5%. Activa de nuevo la compra de bonos en el mercado secundario (el QE II). Y dice que no va a subir los tipos hasta que la inflación llegue a los objetivos.

¿Será suficiente para evitar una nueva crisis? Aquí incluso Draghi lo ve complicado. Y en la rueda de prensa da un aviso muy importante. La propia cuenta de Twitter del BCE hace un recorte de la rueda de prensa para señalar la importancia de estas palabras:

Watch again: Draghi on monetary policy and fiscal policy pic.twitter.com/8P7mnUqOtk