Más cotizaciones y más desempleo para no bajar ni un euro las pensiones de los boomers: un desastroso acuerdo intergeneracional

El Gobierno ha propuesto en la mesa de dialogo social que debate la reforma de las pensiones aumentar las cotizaciones sociales en medio punto para afrontar la jubilación masiva de los baby boomers de los próximos años.

Con esta estrategia cambia el sentido de la anterior reforma de 2013, que apostaba por una reducción de las pensiones para afrontar este problema. Ahora el camino marcado es una subida de los ingresos del sistema y no una reducción de las pensiones.

Las pensiones deben estar equilibradas

La buena noticia de todo esto es que el Gobierno planea equilibrar el sistema. Cuando derogó sin un plan B el factor de sostenibilidad de las pensiones parecía que era una simple patada para adelante y que lo arregle el siguiente.

Sin embargo que las cuentas de la Seguridad Social estén saneadas es importante: que los ingresos y gastos están descompensados es la peor noticia que puede haber. Es la forma perfecta de cargarse el sistema pues llega un momento en que es insostenible y la única salida es una reducción drástica de las pensiones.

Ahora parece que el Gobierno sí tenía un plan B. Primero decidió eliminar los recortes de las pensiones, elevando así el gasto. Y ahora propone elevar los ingresos con mayores cotizaciones sociales. Esta medida, según indican, sería temporal mientras sea necesario, pero seguramente sea permanente para también compensar los déficits en los que ha incurrido en la última década (cuando todavía no había jubilaciones de baby boomers pero sí un tremendo desempleo).

Por tanto la buena noticia es que se sigue buscando el equilibrio del sistema de pensiones y no se está dejando que se hinche la bola del déficit hasta que llegue un default del Estado, ya sea a los pensionistas o a otra de las grandes partidas de gasto del Estado (empleados públicos, por ejemplo)

La subida de las cotizaciones establece prioridades

Ahora bien, con este anuncio el Gobierno establece prioridades. Las cotizaciones que pagamos en España están en la parte alta de lo que se ve en la Unión Europea. Y casi todo el peso recae en los empresarios y no en en el trabajador. Por tanto aumentar las cotizaciones nos hace aún menos competitivos, pues los costes laborales (que ya son altos de por sí) lo serán aún más.

Hay estudios que indican que existe una correlación entre cotizaciones sociales pagadas por los empleadores y desempleo. Es cierto, España es un outilier con un desempleo aún más alto que otros socios con similar peso de las cotizaciones sociales y por tanto una reforma como la que plantea el Gobierno es aún más grave. Aumentar las cotizaciones sociales aumentará aún más nuestro desempleo estructural y reducirá el crecimiento del PIB (la riqueza del país).

Datos provenientes de Funcas

Por tanto el Gobierno está tomando una decisión crucial: los pensionistas por delante de todo. Los pensionistas y su pensión por delante de los jóvenes, del empleo y de la creación de riqueza.

De nuevo los jóvenes están olvidados

Estamos ante más de lo mismo: los pensionistas cada vez son más importantes en la política española. Votan más y son cada vez más numerosos. No hay más que ver como eran los trabajadores en 2008 y ahora. Cada vez más envejecidos y pensando en la pensión en lugar de otros asuntos. En 2050 habrá un pensionista por cada trabajador.

La reforma de 2013 iba por buen camino, no priorizaba exclusivamente las pensiones sino que ponía límites al gasto en dicha partida. Pero ahora no es así. Ahora el límite en el gasto irá a otros sitios. Preferimos más desempleo y menos crecimiento de la riqueza a tener que contener las pensiones. Y esto también se verá en otras partidas de gasto: no habrá dinero para natalidad, para educación, para mejorar la competitividad. La prioridad es absoluta: mantener las pensiones a toda costa.

Imagen | CCOO Servicios