Del "quiet quitting" al "grumpy staying": los términos americanos que describen perfectamente la España de las últimas décadas

La renuncia silenciosa o la permanencia gruñona son expresiones que han empezado a aparecer en los medios de EEUU. Aunque son términos inventados allí para describir a muchos trabajadores y el estado del mercado laboral, está claro que describan bastante bien como muchos trabajadores españoles se sienten o se han sentido en algún momento en las últimas décadas.

El alto desempleo hace que muchos trabajadores se aferren a su puesto de trabajo, a pesar de que este no ya no les llene personalmente o cumpla sus expectativas, sino que les sea desagradable y odioso.

La renuncia silenciosa o “quiet quitting”

Cuando el jefe te pide un esfuerzo extra pero en tu interior ya has hecho la renuncia silenciosa

La renuncia silenciosa es un fenómeno que se ha estado viendo en EEUU y otros países. Básicamente se trata de trabajadores que si bien no dejan su trabajo, optan por hacer lo mínimo posible.

Según el profesor de Administración de Empresas John Detert de la Universidad de Virginia, especializado en estudiar el comportamiento del trabajador, se debe a que en ocasiones los trabajadores están insatisfechos con su trabajo, ya sea por sus funciones, sueldo u organización, pero no quieren renunciar al empleo. Para este profesor este fenómeno se debe que debido al declive de afiliación de los sindicatos, los trabajadores se encuentran que tienen menos que decir en las decisiones de la empresa.

Los profesores Anthony C Klotz del University College de Londres y Mark C Bolino de la Universidad de Oklahoma, recomiendan a empresarios y directivos redefinir las tareas y las expectativas, escuchar a los trabajadores antes de invertir en mejoras (ya sea mediante software, maquinaria, etc) y por último aumentar el apoyo y la colaboración y menos “buscarse la vida” a los trabajadores.

La permanencia gruñona o “grumpy staying”

Este enanito gruñón generado por inteligencia artificial no parece muy contento de atenderte

Todos hemos tenido al típico compañero de trabajo gruñón que no para de quejarse de todo además de que acaba teniendo un trato difícil. Es como el enanito gruñón de Blancanieves o Calamardo en Bob Esponja, pero sin gracia. En empresas como Microsoft o Salesforce, más de la mitad de los trabajadores según algunas encuestas se irían si tuvieran ofertas equivalentes. Estamos hablando de empresas punteras que ofrecen excelentes condiciones a sus empleados, así que ¿y los trabajadores de empresas más normales? Seguramente tienen más ganas de irse.

En el “grumpy staying”, los trabajadores se quedan y se quejan de donde están, principalmente porque no tienen una alternativa igual o mejor a la que ir. La gran renuncia fue algo temporal, ahora la situación económica no hace que haya tantas oportunidades para que los trabajadores cambien de trabajo como lo hacen de camisa. Así que aunque están descontentos permanecen en la empresa, aunque parezcan el enanito gruñón.

De momento no tenemos a académicos manifestándose en medios de comunicación para evitar este tipo de actitud por parte de los trabajadores, pero lo cierto es que el síndrome del quemado o “burnout” está bastante estudiado por psicólogos industriales.

Todos conocemos ejemplos en España

¿Quién no ha conocido ejemplos de trabajadores que se encuentran en una de estas dos categorías? Personas que son infelices con su trabajo. Algunos optan por hacer lo mínimo, escaquearse e intentar no hacer nada. Otros directamente aunque cumplan, seguramente lo hacen de mal humor. Aunque no trabajemos, seguramente los sufrimos cuando ocupan roles de atención al público.

¿Y qué podemos hacer si es nuestro caso? ¿Si no nos convence nuestro trabajo pero por lo que sea no tenemos una oportunidad mejor? Quizás precisamente es lo que tenemos que ver, tal vez esto sea lo mejor que hay, si permanecemos en el empleo es porque nos compensa. Amargarse y estar de mal humor no va a arreglar nuestra situación, pero sí puede hacerla peor para nosotros. Posiblemente sea el mejor ejemplo posible. Eso sí, estando abiertos y buscando el modo de escapar de dicha situación.

Pregunta a los lectores, ¿se han encontrado o se encuentran en una situación así? ¿Cómo salieron o planean salir?