"Tuvimos que llevar a la práctica eso de quedarse en el agujero, pero para eso hacen falta dos cosas, agujero y comida, y no siempre se tiene". Entrevista a Silvia Charro y Simón Pérez

En diciembre de 2017 Silvia Charro y Simón Pérez protagonizaron un vídeo que se hizo viral en pocas horas. A los pocos días millones de personas en España les habían visto, además de que habían perdido sus empleos por culpa del vídeo, dejándolos en una situación financiera en la que nadie quería contratarles para nada y necesitaban buscar un lugar donde dormir cada día mejor que su coche.

Estuvieron haciendo vídeos virales durante unos meses en los que intentaban conseguir ingresos a cambio de superar retos. Esto les hundió más en su agujero, pero para ellos era literalmente su único medio de conseguir ingresos. Ahora tienen un canal en Youtube más serio, con el que intentan promocionar su empresa que intermedia en hipotecas y suministros. Hablamos con ellos sobre cómo se vive y cómo se supera una crisis de reputación, a la que parece que todos podríamos estar expuestos.

Empecemos por el contexto y los primeros meses ya que puede que haya alguien despistado. En Diciembre de 2017 protagonizáis el vídeo viral del momento, en el que defendéis la compra de una vivienda con una hipoteca a tipo fijo. Habéis hablado que perdisteis vuestros trabajos fulminantemente y que os quedáis con vuestra reputación hundida. ¿Cómo actuasteis en ese momento?

Pues en 12 horas cambio nuestra vida, la gente nos conocía y paraba por la calle, nos pedían fotos, pero todo eso era la capa superficial mientras que el centro de la cebolla se pudría rápidamente y la familia nos repudiaba mientras nos despedían de sendos trabajamos. La causa de todo ello era la continuidad de nuestra estrategia mediática en la que Simón ya hacía años captaba clientes de inversión por los medios, y ahora Silvia pretendía hacerlo también con las hipotecas.

Los virales ya forman parte de la sociedad y por el camino destrozan vidas más que las arreglan

Recuerdo una entrevista de radio (no la cadena ni la fecha) en la que decíais que vuestro objetivo en ese momento era hacer muchos vídeos virales para que el primero. Así como una entrevista en Youtube en la que afirmabais que os aceptabais como memes vivientes. ¿Sería ese vuestro momento más bajo?

Nuestro principal consuelo (y reacción) por lo que nos estaba pasando era el dicho en política que si no te conoce el 70% de la población cualquier publicidad es buena, o que en marketing dicen que un cliente contento se lo cuenta a 1 amigo y uno descontento a 7.

Aquel planteamiento fue un error y nos llevó a nuestra peor versión, una huida hacia adelante donde el viralizarnos era la única opción profesional que veíamos, lo cual aderezado por TVs que nos invitaban y ser candidatos en firme para Supervivientes nos llevó a seguir por ese camino.

¿Creéis que una crisis de reputación como la que habéis vivido le puede pasar a cualquiera?

Principalmente si, quizás no con el mismo trasfondo, pero si con la misma forma e intensidad, todos tenemos nuestros particulares momentos que "dan para viral", como Esperanza Aguirre que se fugó de un agente de movilidad o la famosa señora Hormigos que se tocaba en privado. Los virales ya forman parte de la sociedad y por el camino destrozan vidas más que las arreglan, pues como hemos dicho el marketing negativo es siete u ocho veces más poderoso.

Unos meses después para acabar de hundiros se publica en El Confidencial un artículo muy duro que se tituló “El descenso a los infiernos de Simón Pérez y Silvia Charro”, en el que afirman no haber contado con vuestra opinión a pesar de haber intentaros contactar. ¿Por qué no disteis vuestra versión a un medio serio como si lo hicisteis a un Youtuber en mayo?

Aquel artículo fue la mayor mentira periodística que hemos visto en nuestra vida, no intentaron contactar con nosotros en ningún momento ni la mayoría de las fuentes citadas eran reales. Decía cosas falsas como que Silvia era mi mujer tras primer ser alumna y luego becaria. Silvia fue mi novia, años después mi alumna, años después mi becaria, nunca hemos estado casados.

Y decían haber contrastado muchas otras sandeces con socios amigos y familiares pero luego la información era principalmente un resumen de prensa previa con muchas suposiciones. Hoy por hoy si publican otro artículo así sobre nosotros los demandaríamos.

El confidencial es la prensa rosa de la prensa salmón, así lo explico en mis clases. Suelen citar fuentes secretas que la mitad de las veces son falsas, y he tenido acceso directo a muchas personas de las que han hablado en los años que así lo confirman. A mí me parece una lectura cómica de la economía, es como leer el jueves para estar informado de la actualidad.

En el vídeo, el consejo que dabais de comprar vivienda con hipoteca a tipo fijo no era malo precisamente. ¿Los árboles no nos dejaron ver el bosque?

La mayoría de personas coinciden en que el contenido del vídeo en cuanto a mensaje final era muy correcto y cuanta más formación en economía tienen mayor es su nivel de reconocimiento en cuanto al acierto del mensaje (hoy seguimos pensando igual).

Creo que vuestro primer error sería no haber visto el primer vídeo, ¿correcto? ¿Creéis que lo hubierais publicado en ese momento si lo hubierais visto?

Correcto, no tuvimos oportunidad de revisarlo, y lo más sospechoso es que nos hicieron grabar, nos llevaron a una comida de 14.00 a 23.59 de sobremesa con copas y a la mañana siguiente nos dicen que el vídeo no vale y que volvamos a grabar con toda la resaca. Era el último día que estábamos en Madrid y empezaban las Navidades, era ese día o nunca.

En cambio el segundo vídeo no se nos dijo nada y... a los 10 días se subió. ¿Fue intencionado? No lo podemos afirmar pero sí parece opción con mayor o menor probabilidad.

llegó el día en que nos quedamos sin recursos y teníamos que dar espectáculo por Youtube a cambio de 100 o 200€ al día con los que íbamos de hotel en hotel y si no había colecta dormíamos en el coche

¿Qué más errores creéis que pudisteis cometer una vez se ha hecho el vídeo y se ha publicado? ¿Qué harías ahora si os vierais de nuevo en el día en el que se ha publicado el vídeo de nuevo?

Nos ofrecieron retirarlo a la mañana siguiente cuando ya llevaba un millón de visitas, y dijimos que no. Pensamos que ya estaba en todas partes. De eso nos arrepentimos, pero la verdad es que hoy seguimos sin pedirlo. Somos lo que somos, es como hacerse un tatuaje, representa una etapa de tu vida, luego lo ves 10 años después y quizás no te lo harías, pero te define.

Si alguien se encontrara en una situación equivalente ¿qué consejo le daríais ahora? ¿Qué se esconda y mantenga un perfil bajo o que siga e intente aprovechar su fama sobrevenida como estáis haciendo vosotros?

No nos gusta lo que hicimos, pero volveríamos a hacer lo mismo seguramente dado que en el corto plazo nos quedamos en una situación en la que nadie nos daba trabajo ni de camareros, llegó el día en que nos quedamos sin recursos y teníamos que dar espectáculo por Youtube a cambio de 100 o 200€ al día con los que íbamos de hotel en hotel y si no había colecta dormíamos en el coche. Al cabo de más de 6 meses caímos en una casa familiar (esas abuelas) en Galicia donde si podíamos llevar a la práctica eso de quedarse en el agujero, pero para eso hacen falta 2 cosas, agujero y comida, y no siempre se tiene.

Cuando lo tuvimos tiramos por esa opción y además me llamo una persona para ofrecerme un trabajo como profesor de análisis de fondos a cambio de que no hiciera el chorras en Youtube durante 3 meses.

En ese momento pudimos hacer lo más lógico, que pensamos sería no darle más vueltas- También debemos considerar que Simón salía por Intereconomía durante 7 años y en otros medios como Gestiona Radio y Capital Radio tres y cuatro años y es un tema de probabilidad, como las inversiones, alguna vez salen mal.

Pensamos seguir captando clientes por los medios y ahora también las redes. Siendo positivos esta crisis nos ha convertido en 2.0 o quizás ya 3.0, de no haber sido por ello seguiríamos saliendo por la radio tradicional que cada vez tiene menor audiencia.

Nuestra fama ha crecido mucho, para mal si, pero es reconducible y en ellos estamos, aunque la letra escarlata la llevaremos siempre en la corbata.

Hablando de aprovechar la fama, poco después anunciáis vuestro nuevo canal, SS Conexión, en el que os dedicáis a hablar de economía y finanzas con un lenguaje asequible. Además lo presentasteis en la entrevista que os hizo Jordi ENP, el actor de películas para adultos. ¿Cómo llegasteis a la conclusión de que este era el movimiento correcto?

Tenemos el mismo manager, nos parece súper acertado y además vacilamos a la prensa pues subimos una foto al instragram y ya todos los medios como el Confidencial se tiraron a decir que habíamos rodado y XXX pero no era cierto, ninguno trato de confirmarlo con nosotros, esa es la ligereza con la que la prensa publica en este país.

La impresión que tengo es que habéis construido una audiencia que si no es muy voluminosa, parece leal y que cree en vuestros consejos. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo sería el vuestro telespectador típico? ¿Os sigue por morbo/ocio o directamente no le importa las dudas sobre vuestro estado el día del vídeo?

Pues supongo que predominan ambos pero tras un duro año de purga de seguidores hemos logrado que la mayoría sean de los que ya no le dan importancia y entienden que todo el mundo puede errar y tiene derecho a una segunda oportunidad.

Hay que tener en cuenta que desde la óptica profesional no hemos fallado nunca a nadie, siempre hemos sido profesionales excelentes y no tenemos ni una solo mancha en nuestro CV profesional más allá del vídeo que como dijimos ya era de correcto contenido

Además estáis usando el mismo canal para hacer venta cruzada de productos. Aparte de hipotecas veo seguros y contratos de suministros. ¿Vuestra nueva audiencia se dedica a contratar el producto que ofrecéis?

Si, por suerte estamos súper agradecidos con ellos, tenemos más de 100 personas al mes (una vez 350) que se registran pidiendo información de alguno de nuestros productos, ya tenemos una base de datos de más de 1200 contactos y ahora poco a poco y con buena letra les vamos ofreciendo nuestros servicios.

El 90% o más de nuestras ventas viene de Youtube pero estamos trabajando en cambiarlo a través de la apertura de nuestra primera oficina física este 1 de Julio (mañana) en la provincia de Barcelona. Además de ello también tenemos 6 comerciales repartidos por España y cada vez son más.

Lo mal que lo hemos pasado esta en otra dimensión, ni por 500.000€ en cash ahora volveríamos a repetir la misma historia, principalmente por el daño familiar.

Esta transición, de hacer vídeos virales a hacer vídeos de economía y vender productos, ¿fue planeada con tiempo o lo visteis viendo poco a poco como una oportunidad?

Pues tras recibir una llamada de una persona del sector ofreciéndome una colaboración, y una campaña de publicidad relacionada con un bróker empezamos a ver que si comercializábamos productos relacionados con la economía podíamos tener ahora nuestro propio medio de comunicación sobre esta temática. La verdad es que de no haber sido por el viral no estaríamos en Youtube.

Últimamente he visto que estáis haciendo vídeos de trading, teniendo en cuenta las prácticas no muy éticas que algunos brokers online tienen ¿no os preocupa que esto pueda afectar a vuestra audiencia y clientes?

Si claro, por ello siempre advertimos a todos de que la mayoría pierden y que tiene que saber que el 90% de los novatos pierden todo antes de 6 meses. Partiendo de esa base regalamos unos cursos que vendemos por 1200€ gratis si hacen un depósito de 1000€ de modo que en el hipotético caso de perder 1000 se han llevado 1200 en formación y les queda un neto de +200 (así se les explica literalmente).

Para finalizar, ¿estáis más contentos con vuestra vida ahora o preferirías que la anterior hubiera seguido evolucionando normalmente? ¿Y financieramente?

Lo mal que lo hemos pasado esta en otra dimensión, ni por 500.000€ en cash ahora volveríamos a repetir la misma historia, principalmente por el daño familiar. Aun así, ahora que ya ha pasado, y porque somos así de ave fénix, creemos que nuestro punto de partida actual nos va a permitir llegar mucho más lejos.

Antes trabajamos inversiones y formación, ahora hemos añadido luz, gas, telefonía, seguros e hipotecas. Antes teníamos 4 oficinas en España, ahora ya tenemos 6 delegaciones. Antes salíamos en varios medios de comunicación y ahora tengo el mío propio, mi canal de YT y de Telegram. Así que le vemos más recorrido.

Muchas gracias por vuestro tiempo y respuestas.

