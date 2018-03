La inflación máxima en este 2017 la hemos tenido en febrero, un 3%, a partir de ahora ésta bajará. Así de tajante lo afirmo. No porque sea un atrevido, sino porque llevamos dos años bastante excepcionales. Aunque desde el 2015 el Banco Central Europeo haya incrementado su balance lo equivalente a 2 veces el PIB español, las altas inflaciones vividas desde inicio de año no han venido para quedarse.

Recuerdo en una charla en la que se decía que las balas no te matan sino lo que te mata es la velocidad, en clara alusión a que la cantidad de dinero no genera por sí inflación, sino que la genera la velocidad del dinero y ésta no está detrás de la inflación del 3% vivida en nuestro país.