RSS De Guindos

A nosotros no nos sorprende. ¿A que no? Aunque en nuestro fuero interno ya sabíamos que nuestro Luis De Guindos estaba resultando ser un auténtico fiasco a la hora de resolver los problemas económicos del país, ahora llega el prestigioso Financial Times y elabora un ranking en el que lo señalan directamente como. Casi nada.

Lo tenía complicado nuestro ministro para superar a la nefasta ex ministra Elena Salgado pero finalmente lo ha conseguido. Salgado alcanzó un benevolente puesto número trece de la lista el pasado año. Ahora, ya estamos en la Champions League de la mediocridad europea.