De Guindos al BCE, todo lo que necesitas saber

Con Luís De Guindos en el BCE, España va a recuperar su posición en Europa, siempre se ha convencido de ser él el candidato que el Gobierno del PP para la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE).

Los diferentes países de la eurozona tuvieron hasta el pasado 7 de febrero para anunciar sus candidaturas y el Gobierno del PP ha decidido al final postular con De Guindos. El Gobierno del PP piensa que De Guindos es el mejor candidato posible y que su gestión al frente del Ministerio de Economía ha sido fundamental para la recuperación de la economía española.

Nos podemos preguntar: ¿Cuál es el principal rival de Luís de Guindos para la vicepresidencia del BCE?

España quiere recuperar su posición en el Consejo Ejecutivo del BCE

El vicepresidente del BCE, el segundo cargo en el Consejo Ejecutivo dirigido por Mario Draghi y con la presencia de cuatro representantes más, será desvelado durante es mes de febrero.

El Parlamento Europeo organizará una audiencia con el elegido y el BCE, que nunca se ha opuesto al nominado, dará su opinión, aunque sus veredictos no son vinculantes y no podrían vetar el nombramiento. El día después harán designación formal y los líderes de la UE tendrán que dar el visto bueno definitivo al nombramiento en la cumbre del 22 y 23 de marzo.

Como factor bastante favorable, de Luís De Guindos cuenta con la casi nula presencia de representantes españoles en las principales instituciones comunitarias, sin presencia actual en la ejecutiva del BCE ni se tiene un excesivo peso en la Comisión Europea, pese a presentarse como la cuarta economía de la eurozona y la quinta de la Unión Europea.

En este sentido, España no ha tenido un representante en el círculo del Banco Central Europeo desde el mandato de José Manuel González que finalizó en 2012.

De Guindos el gurú económico de las presidencias de Rajoy

En el caso de ser elegido, Luis De Guindos abandonaría el Consejo de Ministros tras algo más de 6 años, 3 elecciones mediante, en el cargo. Guindos es licenciado en Economías y Empresarial con premio extraordinario de fin de carrera, fue número 1 en su promoción como técnico comercial y economista del Estado.

Accedió al Ejecutivo del Gobierno del PP en noviembre del 2011, en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, procedente del sector privado, donde había pasado por diferentes empresas de renombre como Price Water House Coopers o Lehman Brothers, durante los 2 años previos a la quiebra de la entidad.

Aunque antes de todo esto Guindos había formado parte de la administración central como secretario de Estado de Economía del expresidente Aznar.

Guindos estuvo cerca de dejar el Ejecutivo del Gobierno del PP en verano de 2015, cuando opositó a la presidencia del Eurogrupo. Sin embargo, el cargo lo retuvo el holandés Jeroen Dijsselbloem, en lo que se interpretó como un gran golpe para el Gobierno del PP.

Las aspiraciones de Luís De Guindos había Bruselas o Frankfurt ya dejaron en el aire que repitiera en el segundo Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, unas dudas que Guindos alimentó pero que finalmente no impidieron que siguiera dirigiendo la línea económica del Gobierno del PP.

De Guindos tiene un gran rival, el irlandés Philip Lane

El actual gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane y Luís De Guindos, son los únicos candidatos para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) a partir del 1 de junio del 2018.

Ha anunciado el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en un comunicado en el que ha afirmado que ambos van a ser excelentes candidatos para el cargo.

De esta forma, el ministro español se va a disputar el puesto con Lane, que ocupa la presidencia del Banco de Irlanda desde 2015 y, por lo tanto, forma parte del Consejo de Gobierno del BCE. Desde el 2017, además, el economista irlandés es presidente del grupo de trabajo de Alto Nivel de Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRB).

Los ministros de Finanzas de la eurozona elegirán el 19 de febrero el sustituto de Víctor Constancia, cuyo mandato finaliza el 31 de mayo. La mayoría requiere el apoyo de al menos 14 de los 19 países de la eurozona y que en conjunta representan al menos el 65 por ciento de la población de la UE.

La Eurocámara será la institución que más problemas ponga, puesto que había pedido que la lista de candidatos incluyese fuese equilibrada en materia de género, es decir, que incluyese a un número similar de candidatos hombres y mujeres.

De Guindos y Lane tendrán que comparecer ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo 5días antes de que el Eurogrupo elija entre ambos, el 14 de febrero, aunque esta sesión tendrá lugar a puerta cerrada. Posteriormente, el pleno de la Eurocámara votará una recomendación, siempre antes de la cumbre del 22 de marzo.

Funciones de Guindos como futuro vicepresidente del BCE

La función que se encomienda el vicepresidencia es convocar al consejo de gobierno del BCE y preparar las reuniones de política monetaria, con los datos que aporta el economista jefe, Peter Praet. El puesto de vicepresidencia del BCE es probablemente el menos ejecutivo del BCE.

Más allá de esto, hay una cierta incertidumbre de los puestos en función del perfil concreto de quien los realiza. El perfil de vicepresidente consiste en supervisar la política macroprudencia, es decir, vigilar la reducción de los activos improductivos de las entidades bancarias, como los inmuebles en el balance, como ejemplo.

Otras funciones serían la investigación del BCE, así como velar por la estabilidad financiera. Se puede decir con esta información que el BCE es una de las instituciones más presidencialistas que existen.

Guindos ejercerá un mandato de 8 años, igual que el resto de miembros del comité ejecutivo del BCE. Le espera un salario base de alrededor de 334.080 euros anuales, sin contar derechos o complementos salariales por residencia oficial, hijos, educación... además de un seguro médico. Es 5 veces mayor a la retribución que tiene ahora como ministro de Economía en España.

Sólo el presidente del BCE tiene derecho a residencia oficial, que es propiedad del BCE. Estos complementos no están sujetos a tributación y no computan a efecto de pensiones. Cuando se jubile, el vicepresidente del BCE recibirá el dinero acumulado en el plan de pensiones durante su etapa en la institución y un seguro de vida, aunque no tiene derecho a una pensión vitalicia por su cargo.

Malta y Portugal apoyan a Guindos en la vicepresidencia del BCE

El ministro de Finanzas de Malta, Edward Scicluna, considera que probablemente su homólogo español Luis de Guindos logrará la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) gracias al apoyo de los socialistas.

Lo hizo en una entrevista y en la que se le pidió que se decantara por uno de los dos candidatos que optan a la vicepresidencia, el ministro español o el gobernador del Banco Central de Irlanda, Philip Lane.

Los comentarios de Scicluma fue: "Ambos merecen este puesto pero, sin embargo, el Partido Popular Europeo, y Luis De Guindos es de ese partido, ha sido muy firme con los socialistas para hacerse con ese puesto".

Agregó que de Guindos "hizo un muy buen trabajo por lo que probablemente los socialistas verán con buenos ojos su nominación y probablemente Guindos lo conseguirá".

El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, ha avanzado ya que su Gobierno apoyará la candidatura De Guindos, y también lo ha hecho el Gobierno de Eslovaquia a través de su ministro de Finanzas, Peter Kazimir.

El pasado miércoles el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmó que el ministro español es un hombre de gran calidad y destacó que ha trabajado muy bien con él, al ser preguntado por la candidatura.

En El Blog Salmón | Omisiones y verdades a medias del libro de Luis de Guindos

Imagen | RTVE