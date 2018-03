Tal y como comunica el Sindicato Andaluz de los Trabajadores en su página, el SAT ha vuelto a realizar hace una hora una nueva "expropiación" de material escolar de un centro comercial con el objetivo de repartirlo entre las familias necesitadas. Dicha "expropiación" ha sido una acción simbólica, en palabras del propio SAT, pero el sindicato andaluz vuelve a torcer las palabras arrogándose un derecho que no les compete.

Para definir esta apropiación indebida (o robo si han usado la violencia) como expropiación, tiene que cumplir dos requisitos básicos que no se cumplen: el primer requisito es que la expropiación sólo la pueden llevar a cabo los poderes y administraciones públicas y el SAT hoy por hoy no lo es y la segunda es el pago del justiprecio, término que me da la impresión que tampoco se ha pagado.

Por tanto, el sindicato andaluz, califica como expropiación otra cosa, que bajo mi punto de vista es apropiación indebida o robo con extorsión pero nunca, una expropiación. La justicia sigue permitiendo realizar acciones descabelladas a este sindicato y lo mejor que podríamos hacer todos, es "expropiar" en los términos del SAT los impuestos que tenemos que pagar, para administrarlos nosotros mismos según los criterios que consideremos más oportunos. Seguro que el SAT no está tan conforme con esa postura.

