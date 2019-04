La lectura debería ser una de nuestras obligaciones diarias. Sin embargo, solemos ir de aquí para allá con prisas y poco tiempo libre, y descuidamos uno de los hábitos que más nos puede ayudar en nuestro desarrollo personal y profesional. No permitas que esto te pase.

Te hemos preparado una pequeña selección con los 19 mejores libros sobre ahorro e inversión. Si te apasiona el mundo del dinero, ninguno debería faltar en tu estantería de buen ahorrador e inversor.

Ten peor coche que tu vecino, de Luis Pita

Si tienes problemas para ahorrar dinero, te cuesta horrores llegar a final de mes y sientes que no tienes el control sobre tus finanzas, deja cualquier cosa que esté haciendo y léete este sensacional libro de finanzas personales del señor Luis Pita.

Los cuatros pilares de la inversión, de William Bernstein

Escrito en tono amigable y muy ameno, Bernstein nos explica cómo construir una cartera de inversión que nos permita ganar dinero a largo plazo. La teoría sobre la inversión, su historia, su psicología y el negocio en torno a la misma son los cuatro pilares de esta obra. Imprescindible para los más neófitos.

La bolsa o la vida, de Vicki Robin y Joe Domínguez

Muy buen libro sobre finanzas personales, ahorro, inversión e independencia financiera. Vicki Robin explica cuáles son los nueve pasos que debe dar cualquier persona que quiera cambiar su relación con el dinero y alcanzar la libertad financiera.

El pequeño libro para invertir con sentido común, de John Bogle

John Bogle, fundador de Vanguard y padre de la inversión pasiva, explica en su libro cómo invertir en fondos indexados de una forma sencilla, segura y con bajas comisiones. Para sus fans, esta obra es la biblia de la gestión pasiva.

The Bogleheads´ Guide to investing, de Taylor Larimore

A los seguidores de John Bogle se les conoce como los Bogleheads, término que da nombre a esta obra. Sin duda, otro de los mejores libros de gestión pasiva que jamás se ha publicado. A efectos prácticos es una guía estructurada con la que aprender a invertir en fondos índice.

Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki

Sobre este libro se han escrito miles de artículos y opiniones en todos los idiomas, por algo será. Es uno de los más mediáticos y conocidos sobre ahorro, inversión y libertad financiera. Su famosa metáfora de la carrera de la rata es una de las más utilizadas para tratar temas de emprendimiento..

Happy Money, de Elizabeth Dunn y Michael Norton

Un libro que te recomienda comprar experiencias en lugar de cosas, gastar tu dinero junto con tus seres queridos, comprar tiempo libre o invertir en ti mismo antes que en cualquier otra cosa debería ser de lectura obligatoria para cualquier persona, ¿no te parece?

Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman

El Premio Nobel de Economía, el psicólogo Daniel Kahneman, afirma que existen dos sistemas en nuestra forma de decidir: el sistema 1, que es rápido, impulsivo e irracional; y el sistema 2, que es lento, lógico y deductivo. ¿Te imaginas cuál es el que te lleva a tomar malas decisiones de inversión?

El millonario de la puerta de al lado, de Thomas J. Stanley

Escrito a finales de los 90, incluye un análisis profundo sobre el comportamiento de los millonarios de Estados Unidos en esa época. ¿Qué hábitos tienen? ¿Cómo viven? ¿En qué gastan su dinero? Te sorprenderá descubrirlo.

The Permanent Portfolio: Harry Browne’s Long-Term Investment Strategy, de Harry Browne

Si quieres profundizar en los entresijos de la cartera permanente de Harry Browne, con esta obra podrás ampliar tus conocimientos sobre la filosofía y la forma de aplicar este estilo de inversión. Muy recomendable e inspirador.

Las trampas del dinero: cómo controlar tus impulsos, gastar con cabeza y vivir mejor, de Dan Ariely y Jeff Kreisler

¿Por qué nos duele menos pagar con tarjeta? ¿Cómo nos dejamos engañar con las ofertas? Con un gran sentido del humor, los autores de este libro nos explican cómo funciona la economía conductual y cómo podríamos gestionar mejor nuestro dinero.

Independízate de papá Estado, de Carlos Galán

Dando por hecho que el sistema de pensiones no resistirá demasiados años, ¿qué deberíamos hacer para que cuando llegue nuestra jubilación tengamos suficiente dinero ahorrado? Carlos Galán nos da la repuesta en este libro que podría cambiar tu forma de ver las inversiones.

Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton G. Malkiel

Es un clásico entre los clásicos. Su primera edición se publicó en 1973 pero sus ideas se pueden seguir aplicando hoy día. Malkiel cree que nada puede ser más eficiente que el mercado, por lo que la estrategia de inversión más efectiva pasa por replicarlo invirtiendo en fondos índice.

Los ensayos de Warren Buffet, de Lawerence A. Cunningham

Las lecciones empresariales del Oráculo de Omaha, el mejor inversor de la historia, no pueden faltar en nuestra lista. Avisamos que no es un libro sencillo, sino complejo y técnico. No lo recomendaríamos a lectores poco experimentados en el mundo de la inversión.

The millionaire fast lane, de M. J. De Marco

El ahorro y la inversión son tratados de forma poco convencional en este libro. M. J. De Marco te explica cuál es la forma más rápida de hacerse millonario. Es claro, directo y contundente; no te dejará indiferente.

El inversor inteligente, de Benjamin Graham

Para muchos, la biblia del Value Investing. Graham explica de forma sensata y coherente su punto de vista sobre la inversión y los mercados, diferenciando, por ejemplo, entre inversores (lo hacen a largo plazo) y especuladores (invierten a corto plazo).

Piense y hágase rico, de Napoleon Hill

Su autor investigó durante más de 20 años a los hombres más ricos de su época para descubrir cuál fue el secreto de su éxito. Publicado por primera vez en 1937, hoy en día es un best seller y una de las obras de referencia del sector de autoayuda.

Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch

Su autor dirigió el fondo Magellan Fund entre 1977 y 1990 y se le reconoce como uno de los mejores gestores de la historia. En su libro nos explica su experiencia y ofrece consejos de inversión válidos para todos los niveles, especialmente para un nivel básico y medio.

Inversión en tiempos de tipos bajos, de Alejandro Nieto

No se nos ocurre mejor forma de cerrar lista que con el primer libro de El Blog Salmón. Su autor, nuestro compañero Alejandro Nieto, nos explica de forma sencilla y amena qué puede hacer un ahorrador con su dinero y cuáles son sus mejores opciones de inversión.