Los defensores de la jornada laboral de 4 días la defienden con este estudio. No es oro todo lo que reluce

La semana laboral de 4 días vuelve a estar de actualidad por un estudio del Reino Unido en el que se afirma que las empresas que la adoptan mejoran sus beneficios y los empleados están más contentos. De hecho este tipo de jornada es tan maravillosa que el 92% de las empresas que participaron en el estudio lo van a mantener.

Éxito rotundo, ¿verdad? Pues no tan rápido. Desgraciadamente este supuesto estudio tiene bastantes problemas. Y digo desgraciadamente porque cualquier cosa que mejore la productividad de las empresas y la satisfacción de los trabajadores sería una buena noticia. Pero nada es tan fácil como nos lo intentan vender.

Problemas metodológicos

El problema es que no estamos hablando de un estudio sino de un simple experimento. Para saber si un cambio en la jornada proporciona mejor rentabilidad de las empresas y mayor satisfacción de los empleados habría que tener un grupo de control que no cambiaran la jornada para poder comparar. Pero esto no sucedió.

Además el número de empresas que participaron en el estudio es bastante bajo, 61 empresas. Lo cual no es extrapolable al resto de la economía. ¿Qué pasa con empresas que tienen que abrir de lunes a viernes como por ejemplo colegios, tiendas o que simplemente tienen atención al público?

Pero eso no es lo más grave. Lo peor es que las empresas se ofrecieron voluntariamente y pagaron los costes de sufragar el estudio. Es decir, hay un sesgo de selección brutal. Son empresas que quieren participar, que quieren que esto funcione, que ya están convencidas de que va a salir bien el estudio. No son representativas.

Al final es una simple venta

Si escarbamos un poco se llega a la conclusión de que la agrupación que está haciendo el estudio (por llamarlo algo) no es una universidad, un centro de estudios o similar. Es una organización creada explícitamente para vendernos la idea de que la jornada laboral de 4 días es buena. Punto.

Todo lo que publiquen va a ser positivo sobre este tipo de jornadas. No es independiente. Incluso sus mensajes triunfalistas son sacados de un manual de venta: "No question about it - the UK’s 4-day week trial was a 𝙝𝙪𝙜𝙚 success"

Estamos ante una venta pura y dura, nos quieren colocar un producto y lo harán con estudios sesgados si hace falta. Entiendo a quienes defienden este tipo de jornadas, creo que hay pocas dudas de que mejoraría la satisfacción de los trabajadores, pero eso no implica automáticamente mejor productividad y beneficios en empresas a larga escala. Mientras no se hagan estudios serios es simple propaganda.