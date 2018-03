China adelanta definitivamente a Europa en peso económico... Pero no es lo único en lo que despunta

China, el conocido como "el gigante rojo", hace de nuevo honor a su apodo. Con el dictapitalismo por estandarte, ya hace tiempo que entró en el podio económico mundial según los patrones capitalistas, alzándose con una honrosa medalla de plata como segunda economía más grande del planeta.

Pero ya no es que China haya superado en tamaño a las principales economías europeas, es que ha superado ya a toda la Zona Euro como bloque, erigiéndose como una superpotencia al calor de su particular concepción del capitalismo sin libertades. Y este "sorpasso" no se limita a sus cifras maroeconómicas en términos meramente de PIB: los chinos empiezan a despuntar en indicadores clave de progreso y... de futuro. Un futuro que empiezan a construir por sí mismos y en el que demuestran estar dispuestos a desbancar a cualquiera.

De sumidero de producción de bajo valor añadido, a patrono de otros países

Hace unos días, ya les analizamos en el artículo "La deslocalización de producción no cesa pero... esta vez a la que le afecta es a la propia China" cómo China ha pasado de jugar en la liga de las economías de mano de obra de bajo coste, a empezar a jugar en la liga de las potencias que deslocalizan producción a países con costes (y derechos) laborales inferiores a los propios.

Son patrones chinos los que en Etiopía organizan, dirigen, envían pedidos y trabajo, y ejercen sin compasión el papel de patrono en uno de los sentidos más jerárquicos que se pueden encontrar en el siglo XXI. Como ya les dije, si ya sabemos cómo tratan en China los derechos laborales para con los propios ciudadanos nacionales chinos, ya se pueden imaginar ustedes cómo son esos derechos para con terceros países sobre los que se ejerce un papel de poder.

Un liderazgo socioeconómico exento de libertades y de... democracia

Pero ese liderazgo socioeconómico que está alcanzando China viene peligrosamente acompañado, no sólo de una ausencia de avances democráticos y del régimen de libertades, sino de una involución al concepto de país y estado que tenía el régimen chino en otras épocas, y al cual sólo añaden el sufijo "-pitalismo" para tratar de conservar la fórmula del éxito de su particular dictapitalismo.

El hecho es que, hace tan sólo unos días, podíamos leer en El Español la noticia de que "Xi Jinping se convierte (oficialmente) en el 'Mao del siglo XXI'". Este titular relata una (ya) realidad preocupante en el gigante comunista: Jinping ha visto cumplidas sus aspiraciones de poder sin límite temporal alguno, logrando hacer saltar por los aires la limitación existente hasta el momento para ostentar el poder ejecutivo en China.

Como decía El Español, Xi Jinping se ha convertido en un "presidente de todo", teniendo bajo su control personal directo los principales órganos de poder del país: el Partido Comunista Chino, la Comisión Militar Central, y varios órganos estratégicos más. Jinping acaba abruptamente con la época aperturista que llegó con las reformas que Deng Xiaoping introdujo en los años 80, y que trataban de que no se volvieran a poder cometer los excesos sufridos en la época de Mao Zedong.

Vemos pues cómo, poco a poco, el devenir de China (y también en otra medida el de Rusia y USA) van configurando esa realidad político-económica de tres grandes bloques socioeconómicos orwellianos. Ya analizamos en el artículo "Orwell tenía razón: predicciones económicas acertadas de su libro 198" cómo estos tres bloques eran Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, y cómo el mundo distópico que describió el visionario autor se parece lamentablemente cada vez más al de hoy en día.

Y ahora, vistos los antecedentes, tenemos que China hace el "sorpasso" a Europa este año

Como ya nos adelantó Bloomberg, el hecho es que el pronóstico irremediable es que, en el transcurso de este mismo año, vamos a asistir a cómo China va a adelantar a toda velocidad de PIB, no ya a las grandes economías europeas, sino al bloque del Euro en su conjunto. Algo difícilmente imaginable hace tan sólo unas décadas, pero que ya es prácticamente un hecho constatado a falta de un fecha ligeramente oscilante.

El hecho es que la tasa de crecimiento (oficial) de China viene sistemáticamente año a año triplicando aquella de los 19 que componen el selecto club del Euro. Con ello, la maniobra de adelantamiento es una simple cuestión de tiempo; al menos sobre el papel, porque otra cosa es la gran polémica existente en torno a la veracidad de las cifras macroeconómicas chinas. Como ya les he dicho en ocasiones anteriores, si en Europa y USA ya tenemos una concurrida cocina de cifras macroeconómicas, imaginen lo que puede ser la cosa en un régimen dictapitalista como el chino.

Para finales de año las previsiones apuntan a que el PIB de China alcanzará los 13.2 billones de dólares, mientras que el de la Zona Euro se quedará en los 12.8. Pero este "sorpasso" también tiene otros riesgos, y no son precisamente la evidente pérdida de liderazgo de Europa frente a China tan sólo por quedar relegada a una amarga tercera posición.

Uno de los otros peligros está en la propia China, cuyo crecimiento tiene los pies de barro. Y la pregunta del millón es si China logrará alcanzar el liderazgo y ejercer su hegemonía en el mundo antes de que explote su terrible burbuja de deuda. Como ya les analizamos en "La deuda china sigue creciendo y debería preocuparnos, la burbuja de deuda china viene inflándose desde hace años sin llegar a explotar, pero la realidad es que últimamente da muestras de ir incluso cada vez a (mucho) peor.

Pero no es sólo el PIB, hay otros aspectos del adelantamiento chino (incluso) más significativos

Pero no piensen que un servidor ve un riesgo en un "sorpasso" meramente en términos de PIB. El liderazgo del PIB como indicador económico rey es muy matizable, y desde estas líneas le damos un peso relativo, acorde a lo que verdaderamente significa. Ya les escribimos largo y tendido sobre este tema en "Un índice de progreso socioeconómico se correla con la economía y... no es PIB todo lo que reluce.

Para mí personalmente, el PIB es sólo un indicador más, importante, pero uno más al fin y al cabo. Y como muestra de ello quedan los análisis que les hemos escrito demostrando el seguimiento intensivo que hacemos de otros indicadores también muy significativos, entre los cuales la innovación y la tecnología ocupan un lugar destacado.

Por ejemplo, hemos analizado desde otra perspectiva la gran capacidad y aspiraciones de liderazgo socioeconómico global que tiene China (matices éticos aparte, más que nada porque no los tienen). Lo hacíamos ni más ni menos en el plano de tecnologías como la genética, que literamente tiene la capacidad de cambiar nuestro mundo y a nosotros mismos hasta extremos insospechados. Ya les expusimos en el artículo "China lo ve claro: la genética puede hacerle el líder socioeconómico del mundo del futuro cómo liderar este campo puede significar dominar socioeconómicamente el mundo.

Pero un indicador muy significativo, en especial a lo que innovación y futuro socioeconómico se refiere, es el relativo a las patentes. La Deutsche Welle ya publicó cómo China ha pasado a ser un auténtico lider en innovación, al haber sido ya en 2016 precisamente una empresa china, Huawei, el mayor solicitante de patentes ante la Oficina Europea de Patentes (EPO o European Patent Office). En números absolutos, China como país escaló en ese mismo año hasta la quinta posición por primera vez en la historia de la EPO.

A nivel global, China lleva como líder indiscutible por número de solicitudes de patentes en todo el mundo desde 2011, puesto que es en el gigante asiático donde más solicitudes de patentes se realizan. No es de extrañar, dado el colosal tamaño de su economía, pero lo más relevante de todo el la meteórica progresión: por primera vez en 2016 China ha recibido más solicitudes de patentes que la combinación de USA, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur juntos.

Y los datos son fiables, puesto que vienen de la mismísima Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés, de World Intellectual Property Organisation), depediente de las Naciones Unidas y con base en Ginebra. Tras estas cifras de una objetividad aplastante, el giro de aquel fabricante chino que tan sólo copiaba, a las nuevas corporaciones chinas que innovan a raudales, parece más evidente que nunca antes.

Y tratándose de China, lo que más debe preocuparnos es...

Vemos pues cómo en China, donde antes sólo había arrozales, hoy se alzan rascacielos. Donde antes había burdas copias baratas de productos occidentales, hoy hay innovación y tecnología punta propia. Donde antes había tan sólo ingeniería inversa, hoy hay reputados investigadores. Donde antes China competía en "salto de patentes", hoy la competición es en ser líder en patentes.

Esto no es sino una confirmación más de cómo el eje económico mundial se inclina hacia una pujante y orwelliana Asia Oriental. Y regímenes políticos aparte, lo cierto es que, hablando de economía, la plutocracia en la que en la práctica se ha convertido el sistema socioeconómico en el que vivimos, hace que un euro (o un yuan) sea un voto. Si tras ese yuan hay un régimen dictapitalista, el auge de China y su liderazgo económico conlleva otros matices muy importantes.

La distribución del poder mundial se está descompensando, y acabará encontrando un nuevo punto de equilibrio. Es justo que economías más pujantes adquieran mayor peso a nivel global, tanto en los mercados como en los organismos que acaparan el poder más internacional. Pero lo verdaderamente preocupante es que el nuevo escenario de facto implica que una mayor parcela de poder, y toda la influencia que con él pueden ejercer, pertenece a regímenes sin libertades ni democracia.

Debemos admitir pues que, con el nuevo reparto de poderes, a nivel global, el régimen de libertades y la democracia está en franco retroceso. Con todo lo que eso implica, a pesar de que no sepamos (o no queramos) apreciar los peligros derivados de ello desde la comodidad de la (ya no tanto) inexpugnable fortaleza democrática erigida en Europa.

No hay fortaleza más vulnerable que aquella cuya sensación de seguridad de almenas para adentro le ciega ante los peligros que se ciernen más allá de las murallas. Y que conste que Europa como tal no era una de las zonas socioeconómicas independientes en la visionaria novela de Orwell. Si queremos llevarle la contraria al escritor y que lo sea, deberemos esforzarnos por conservar lo que tenemos, empezando por seguir innovando sin medida ni compasión en un mundo con un futuro evidentemente tecnológico.

Imágenes | Pixabay hsvbooth | Pixabay Goumbik | Pixabay Kratzikowsky | Pixabay GeckowEM | Pixabay Alexas_Fotos | Pixabay Free-Photos | Pixabay TheDigitalArtist