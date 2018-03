RSS Liderazgo

En principio cada empleador quiere empleados que contribuyen al éxito de la empresa aunque, viendo muchos empresarios españoles, parece que la contribución de sus trabajadores al éxito de la empresa no parece ser una prioridad. No obstante, los trabajadores que destacan contribuyen mucho más a la empresa que su costo.

Por eso muchos empleadores están dispuestos a pagar mucho dinero por las personas adecuadas. No obstante, no necesariamente reconocen esos trabajadores de élite ya que los empleadores no están buscando los rasgos correctos o no se enteran de los trabajadores que si los reflejan.