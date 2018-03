RSS Luís de Guindos

FMI

Desde que se filtró el MoU, sabemos que tendremos Banco Malo y tal y como se ha ido filtrando en estas semanas, se supone que el marco de operaciones de dicha entidad sería aprobado en el Consejo de Ministros de este próximo viernes. Ahora, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha dicho que el Banco Malo se aprobará este viernes o el siguiente, coincidiendo en simultáneo que

En mitad de este culebrón tan habitual del Gobierno, no tenemos ni la más remota idea del funcionamiento del Banco Malo hasta el punto que no me puedo creer que el diseño de esta entidad esté aún en estudio y no se sepa claramente cómo va a funcionar. Por este motivo, sólo cabe pensar que la indefinición en este proyecto de Banco Malo ha provocado que el diseño de la entidad venga impuesto desde Europa. De entrada, nos van a dar el dinero necesario para poner en marcha esta entidad y pone en tela de juicio otra vez más, la incapacidad del Gobierno para plantear una medida seria y creíble. ¿Qué puntos no se han aclarado aún?