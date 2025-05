Elon Musk no logró bajar el gasto público de EEUU. De hecho no ha hecho más que subir, a pesar de Dodge

Durante años, Elon Musk ha representado para muchos una figura de disrupción frente al aparato estatal tradicional. Su postura crítica hacia el tamaño del gobierno y el derroche fiscal lo posicionó como una voz que podría, en algún momento, contribuir a frenar el avance imparable del gasto público en Estados Unidos.

Con la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), algunos esperaban una transformación visible, inspirada en su enfoque empresarial de alta eficiencia.

Sin embargo, los datos más recientes revelan que las aspiraciones han chocado con una realidad más compleja. Pese a sus promesas de racionalización y eficiencia, el déficit federal acumulado no solo ha continuado su curso ascendente, sino que ha crecido a un ritmo considerablemente mayor que el del año anterior.

Desde el nacimiento del DOGE, muchos ciudadanos esperaban una gestión más estricta de los recursos públicos, basada en principios de austeridad inteligente. La inspiración parecía venir del mundo corporativo, donde Elon Musk ha promovido el ahorro operativo, la automatización y el rediseño de procesos como fórmulas clave para la rentabilidad.

As much as I fully respect what @DOGE are doing, the US government are still spending more money than they did last year. In fact tracking 20% higher.



Here is the 2024/5 comparison. Can @elonmusk crew cut more to get this under last years spend?



Time will tell! pic.twitter.com/88KwZuG4Z5