España no es país para licenciados. En los últimos diez años los únicos que han incrementado su salario por encima del IPC son los analfabetos y los que no terminaron primaria

En los últimos diez años, España ha vivido una paradoja salarial que desafía toda lógica. Mientras los licenciados y profesionales con estudios superiores han visto estancarse e incluso reducirse sus salarios, los trabajadores con menor nivel educativo, incluidos analfabetos y aquellos que no terminaron la primaria, han experimentado un incremento en sus ingresos por encima IPC.

Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, refleja una cosa: la profunda distorsión en el mercado laboral español. Y plantea serias dudas sobre el valor que la sociedad (y las empresas) otorgan a la educación.

Los datos mandan. Los salarios de los trabajadores sin estudios o con niveles educativos muy básicos han crecido un 12% en la última década, superando el aumento del IPC, que se situó en torno al 10%.

Por el contrario, los licenciados y profesionales con formación universitaria han visto cómo sus salarios apenas han crecido un 2%, quedando por debajo de la inflación. Esta brecha salarial invertida es única en el contexto europeo y contrasta con la tendencia generalizada en otros países, donde a mayor nivel educativo, mayores son los ingresos.

Este fenómeno no solo afecta a los recién licenciados, sino también a profesionales con años de experiencia. Ingenieros, abogados, médicos y otros titulados superiores han visto cómo sus salarios se han estancado, mientras que sectores como la construcción, la hostelería y los servicios básicos han experimentado incrementos salariales significativos.

La explicación a esta paradoja salarial es multifactorial. En primer lugar, el mercado laboral español está altamente segmentado. Sectores como la construcción y la hostelería, que tradicionalmente emplean a trabajadores con menor formación, han sufrido una escasez de mano de obra en los últimos años. Esta falta de trabajadores ha llevado a los empleadores a aumentar los salarios para atraer y retener talento, incluso en puestos que no requieren cualificación.

