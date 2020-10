El Mercadona turco no ha hecho nada raro, copiar un negocio simplifica emprender

Reciéntemente muchas personas se han dado cuenta e indignado porque una empresa turca, ha hecho una copia de Mercadona, la cadena de supermercados de Valencia que levanta tantas filias y fobias. ¿Cómo es posible que alguien haga una copia tan descarada de un negocio?

File copia de Mercadona no sólo el modelo de precios (Mercadona no hace promociones, sino que suele mantener los precios) o la apuesta por la marca blanca y la estrecha relación con los proveedores, sino también copia cosas como el diseño gráfico, los colores corporativos,la distribución de los productos e incluso los nombres de las marcas blancas que son parecidos, Hacendado es Harras y Deliplus es Daycare (los productos de papel y limpieza en cambio se venden como Actisoft).

Aunque surgen dudas sobre si en los supermercados File (red en turco) tendrá una sintonía en sus supermercados parecida a la conocida ¡Mercadona! ¡Mercadona! O si los turcos tendrán bromas al respecto. Pero los turcos sí parecen contentos con su Mercadona “de Hacendado”, o quizás deberíamos decir de Harras. Las tiendas File se iniciaron en 2015 y ya hay más de un centenar.

File no es el primero que copia, y no será el último

File es parte de la empresa de Estambul Birleşik Mağazalar A.Ş o BIM, que con sus más de 55.000 empleados tiene más de 8.000 supermercados de modelo descuento en Turquía, Egipto y Marruecos. Fue fundada en 1995 y cotiza en el mercado de valores turco. Seguramente con esto uno diría ¿no es muy raro que una empresa tan grande descaradamente haga una copia de una empresa en España?

Como dicen los mismos de File, viajaron por el mundo buscando un nuevo formato de tienda, miraron en América y Europa, y en España encontraron Mercadona. Estuvieron un año y medio trabajando meticulosamente para conseguir sacar File. Porque aunque nos pueda parecer raro, File no es la primera copia que se ha hecho de un negocio en otro país. Es un procedimiento habitual, ver lo que funciona en otro sitio y hacer una réplica ¿y qué mejor que algo que se estudia como caso de éxito en Harvard y el MIT?. Algo, que también sucede en España, por mucho que nos pueda parecer.

Por ejemplo durante varios años hubo una red social en España conocida como tuenti, esta salió y se convirtió en un fenómeno social antes de que Facebook entrara en España. Además para competir con tuenti, Telefónica lanzó su propia red social equivalente, Keteke. En Alemania existió otro competidor local de Facebook: StudiVZ. La aplicación de mensajería Telegram al principio era muy parecida a Whatsapp, y empezó a tener bastantes seguidores en el momento en el que whatsapp se empezó a hacer de pago.

En Berlín existe una incubadora de Startups llamada Rocket Internet que ha replicado muchas veces con éxito otros modelos que han funcionado. Por ejemplo de Amazon como vendedor de productos, existen Lazada que vende en el sudeste asiático o Jumia, que vende en África. BillPay ha sido llamado el PayPal de Alemania, y es popular en el internet germanoparlante, así como eDarling, una web parecida a la estadounidense eHarmony que se centró en el mudo no angloparlante y así con otras varias empresas más.

Pero esto no es sólo propio del mundo de Internet. Por ejemplo en EEUU existe una cadena llamada Chipotle que ofrece burritos hechos al instante delante del cliente y cervezas artesanas, algo que no resultará raro a muchos madrileños que hayan estado en un restaurante de Tierra Burritos. Restalia no es un nombre de andar por casa, pero si sus exitosas franquicias 100 Montaditos y La Sureña. Pero su tercera enseña The Good Burguer, es muy parecida a la neoyorquina Shake Shak, que ya tiene restaurantes por todos los EEUU y otros países de Asia y Europa. Ambas comparten esa misma decoración industrial y paredes de ladrillo visto o forradas con madera y plantas. Los fundadores de El Corte Inglés trabajaron antes en La Habana en unos grandes almacenes conocidos como “El Encanto”. El lema del Encanto al cambiar de estación era “Es invierno en El Encanto” o “Es verano en El Encanto”.

Si quieres emprender, una opción es mirar lo que funciona fuera y copiarlo

Así que si quieres emprender una opción posible es buscar que funciona en otro mercado, y traerlo a tu país. En China, EEUU o Japón existen decenas de negocios que no tienen equivalente en España, México, Argentina o Colombia. No seríamos los primeros ni tampoco los últimos en hacerlo.

De hecho de este modo se reducen los riesgos. A veces incluso sucede que hay que pensar, que si nuestra idea de negocio no la está ejecutando nadie, es que está abocada al fracaso, porque quien la ha intentado ya fracasó con ella. En ocasiones la copia de un negocio simplifica emprender, porque estamos andando sobre un camino ya trillado.

De hecho, a veces hasta la copia puede acabar teniendo más éxito que el inicial. Mi ejemplo favorito es 7-ELEVEN. Se trata de una cadena de tiendas con amplio horario cuyo origen está en EEUU, fueron fundadas en 1927. En 1974, se abrieron bajo licencia las primeras tiendas 7-ELEVEN en Japón donde comenzaron a expandirse y tener tanto éxito que en Japón son extremadamente abundantes estas tiendas conocidas como Konbini y hay varias cadenas. En 1981 salieron a bolsa y en 1989 compraron las operaciones de 7-ELEVEN en Hawái. En 2005, acabaron comprando a 7-ELEVEN Inc, es decir, el franquiciado acabó comprando al franquiciador. Así que no sabemos si en unos años el Mercadona turco, acabará comprando a Mercadona.

Pregunta a los lectores, ¿conocen más negocios que sean una copia de otros en otro país u otra ciudad? ¿Han copiado algún negocio?

En El Blog Salmón | Un MBA pésimo en tu curriculum es una señal de que eres una persona que toma malas decisiones, entrevista a Duncan Chapple y ¿Qué tendría que hacer España para atraer a teletrabajadores?

En Magnet | Turquía se ha montado su propio Mercadona "de Hacendado" y verlo por dentro es de lo más inquietante

Imagen | Antonio Tajuelo

Imagen | JeepersMedia