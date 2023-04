Aunque la quitaramos todas las ayudas a Ferrovial, como propone Podemos, lo verdaderamente importante son los contratos

Ayer se consumó la marcha de Ferrovial a Países Bajos. La junta de accionistas aprobó por abrumadora mayoría (93,3%) el traslado de la sede de la compañía. Puede que quede un escollo y es que si un 2,57% de los accionistas que han votado en contra reclame el pago de sus acciones la empresa se tendría que replantear la operación pues no ha reservado suficiente dinero para ello. Pero mientras cotice por encima de 26 euros esto no sería muy normal.

Sin embargo lo realmente relevante es que Podemos ha insistido, esta vez con más contundencia, que Ferrovial debe devolver hasta el último euro que ha recibido en subvenciones a España. Sin embargo, aparte de ilegal, el meollo de la cuestión está en los contratos, no en las subvenciones.

Las subvenciones de Ferrovial son el chocolate del loro

Realmente Ferrovial no vive de subvenciones. Según newtral en los últimos tres años apenas ha recibido 3,2 millones de euros en subvenciones en 14 ocasiones. Los préstamos tampoco han sido cuantiosos, no llegan al millón de euros. Estas cifras son completamente insignificantes para el volumen de negocio de la empresa.

Donde realmente logra Ferrovial sacar beneficio del dinero público es en los contratos, en las licitaciones públicas. Por poner un ejemplo El País señala que en la era Sánchez (desde 2018) Ferrovial se ha adjudicado más de 1.000 millones de euros en 1.015 contratos. Y ahí faltarían contratos de otras administraciones.

No se puede exigir que devuelvan este dinero

Aunque tampoco se puede pedir que devuelvan subvenciones, pues una vez concedidas exigir su devolución por algún motivo que no esté indicado en la ley es completamente contrario al derecho, en el tema de los contratos tiene aún menos sentido.

Cuando una empresa gana una licitación presta un servicio o realiza un suministro. Se firma un contrato y se cumple. Pedirle que devuelvan el dinero por un servicio prestado es completamente ilegal, aquí y en cualquier país del mundo desarrollado, si ha cumplido las condiciones del mismo.

Ferrovial tiene una estructura preparada para realizar servicios y suministros de una forma eficiente y por eso gana licitaciones. Si presta sus servicios bien no se les puede exigir nada.

Tampoco se les puede excluir en el futuro

Otra idea que ronda en Podemos es que no se les adjudiquen más contratos en el futuro. Pero los contratos son competitivos. No son adjudicados a dedo, sino que se puede presentar cualquier empresa. Si a partir de ahora no son bien vistos y había ciertos contratos que estaban especialmente pensados para ellos y ahora van a ser más competidos, bienvenido sea. Pero no se puede excluir a una empresa de la UE en una licitación pública, sería contrario al derecho comunitario.

Por tanto el plan de Podemos para sancionar a Ferrovial no tiene ningún sentido. Lo que tendría que hacer España es lo contrario a la estrategia del palo que ha venido usando desde que la empresa anunció el cambio de sede. Tenemos que hacer de nuestro país un lugar atractivo para que las empresas se establezcan aquí, tanto nuevas como existes, tal y como hace Países Bajos.