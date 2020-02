General Motors: de gigante mundial a fabricante menguante

General Motors durante décadas ha sido el fabricante mundial por excelencia de coches. Capaz de tener productos del automóvil, desde los más barato a lo más caro. Limusinas, SUVs, coches económicos y populares, piezas… El mayor fabricante de Detroit y de los EEUU. Pero esto está cambiando. General Motors ya no es lo que era, cada vez está en menos mercados y es menos relevante. Esta semana hemos visto como ha abandonado otro mercado más, deja Australia y Nueva Zelanda y abandona la marca Holden.

Además supongo que no han encontrado comprador alguno, porque lo que van a hacer es cerrar. De todos modos es normal, hace mucho que General Motors no produce coches en Australia, cuyo nivel adquisitivo es demasiado alto comparado con los vecinos, haciendo que por gama de producto haya pocas sinergias.

Adicionalmente la gama de Holden estaba compuesta por modelos reciclados de Opel (que ya no es propiedad de GM, sino de PSA) y por modelos de otras marcas de GM muchos de ellos Chevrolet. Tras la venta de Opel a PSA, parte de la gama de Holden quedaba sin un sucesor claro.

General Motors tras el rescate

Ya hablamos en estas páginas sobre como fue el rescate a General Motors, en la que se barajaron múltiples opciones. Por ejemplo la venta de Opel, que al final se acabó consolidando tras el rescate. Al final el gobierno optó por salvar a General Motors e irla privatizando poco a poco.

A pesar del rescate, antes y después, GM siempre había estado en el top tres de fabricantes mundial, principalmente compitiendo con Toyota y Volkswagen por el podio en número de unidades. Quizás con la excepción de Japón, todos los mercados fuertes de automóviles tenían presencia de GM. Desde Alberta en Canadá a Tierra de Fuego es posible comprar un Chevy. Además de tener presencia en China, Europa, Australasia… Si el mundo se movía, lo habitual es que lo hiciera en un vehículo diseñado y fabricado por General Motors.

Desde el rescate General Motors se ha encontrado con varios problemas. El primero es que a pesar de todo seguía sin ser rentable, otro los cambios en las tendencias de los consumidores, la fiebre por los SUVs por un lado y los modelos eléctricos por otro. En tercer lugar nuevos disruptores, como ha sido la aparición de Tesla en EEUU y por otro el incremento de la competencia de fabricantes chinos, que tímidamente empizan a salir al exterior de sus fronteras.

Así que lo que se ha optado por parte de General motors es abandonar aqwuellos mercados menos rentables para pasar a funcionar con aquellos mercados más rentables. Tiene sentido ¿no? El tema es que estamos viendo como poco a poco empieza a abandonar segmentos, geografías y capacidad de producción, poco a poco GM se está conviertiendo en una sombra de lo que fue.

Todo lo que GM ha dejado atrás

Lo primero de lo que se deshizo GM fue de las operaciones europeas, primero vendiendo SAAB a Spyker, SAAB aunque era un fabricante nicho con fuertes seguidores, también era una máquina de perder dinero y después vender Opel en 2017, al principio no parecía una buena compra para PSA, ya que no dejaba de ser un fabricante que llevaba más de una década en pérdidas. PSA lo hizo entable en menos de un año. Aun así tenía sentido dejar una economía estancada como es la europea y centrarse en mercados más rentables, pero eso no ha acabado ahí. En 2017 también dejó de vender coches en la India.

Es cierto que GM apenas vendía coches en la India, la mayor parte del negocio en esta geografía lo tiene Maruti Suzuki, una alianza entre un fabricante local y el fabricante japonés. Pero también es cierto que la India es uno de los países donde potencialmente hay más margen de crecimiento para el automóvil. En la India hay 22 coches por cada 1000 habitantes, cuando en países desarrollados como Canadá hay 662 o incluso en China hay 164. Es decir, estamos hablando del mayor potencial mundial de crecimiento por la relación de población y por lo poco desarrollado que está el mercado que se espera que supere a Japón como tercer mercado mundial en 2021. De momento GM en la India mantiene un centro de desarrollo y una planta cuya producción está destinada a la exportación.

Pero General Motors también ha abandonado parte de su capacidad de producción en EEUU. Después de acción de gracias de 2018 anunciaron que reducirían más de 14.000 puestos de trabajo en EEUU. En Lordstownm, Ohio supondría unos 1.600. Además esta reducción de la fabricación de coches vendría asociada a la nueva estrategia de GM de centrarse en coches más grandes y con mayores beneficios por unidad, es decir, los tan odiados y amados SUVs. Varios modelos pequeños y sedanes dejarán de venderse por parte de General Motors siguiendo la ruta marcada por Ford, que en EEUU quiere quedarse sólo con dos vehículos que no son SUVs, el Mustang y el Ford Focus Active. Ford no parece que quiera abndonar el mercado europeo, de momento.

No obstante, como indican algunos estudios y analistas, esto puede hacer que GM pierda ciertos clientes. Los anteriores compradores de coches pequeños de marcas norteamericanas (Chevrolet con su modelo Cruze, Dodge con su modelo Dart y Ford con su modelo Focus), no están optando por SUVs de la misma marca, sino que se están yendo a la competencia. Y aquí las marcas asiáticas (Toyota, Honda, Hyundai, Mazda y KIA) siguen ofreciendo al consumidor coches más pequeños y sedanes, que parecen abandonados por la competencia.

La última noticia es la que hemos mencionado al comienzo, GM va a dejar el mercado australiano y neozelandés, abandonando la legendaria marca Holden. GM quiere centrarse entonces en un futuro distinto.

Las cartas a las que va a jugar General Motors

En realidad Mary Barra, la actual CEO de GM, está preparando a GM para la próxima recesión y además pretende poner su empresa al nivel adecuado para competir con Tesla en sus dos puntos fuertes, los coches eléctricos y los coches autónomos. Es decir, el objetivo de Mary Barra es una GM más pequeña pero más centrada y capaz de competir en sus mercados clave.

Así que la General Motors se nos queda como un fabricante de coches que depende de menos negocios:

El mercado norteamericano , que sería los países NAFTA, ahí vende Chevrolet, Buick y Cadillac.

, que sería los países NAFTA, ahí vende Chevrolet, Buick y Cadillac. China , como potencia emergente donde vende no sólo las marcas Chevrolet, Buick y Cadillac, sino otras creadas para el mercado local en Joint Venture con fabricantes locales: Baojun (coches de bajo coste) y Wuling (vehículos industriales y minibuses)

, como potencia emergente donde vende no sólo las marcas Chevrolet, Buick y Cadillac, sino otras creadas para el mercado local en Joint Venture con fabricantes locales: Baojun (coches de bajo coste) y Wuling (vehículos industriales y minibuses) Otros mercados emergentes, donde vende coches diseñados específicamente, muchos de ellos por su división GM Korea, construida sobre las bases de Daewoo. No obstante, los problemas financieros de GM Korea hacen pensar si esta permanecerá en el futuro. Porque ya han afirmado que latinamérica no es rentable..

Es decir, que GM está jugando todo a su mercado local y el mercado chino, no obstante, hay que recordar que las ventas de Chevrolet enero de este año han estado cayendo mucho en China, aunque es cierto que en buena parte se debe a la crisis del Coronavirus de Wuhan, habrá que ver si la apuesta de Mary Barra de centrarse sólo en EEUU y China, puede acabar siendo una mala idea en el futuro.

