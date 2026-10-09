Un funcionario de la Seguridad Social avisa: "Cuanto más se adelante la jubilación, mayor será la penalización en la pensión”

En España, la decisión de decir adiós al trabajo tiene un precio importante, y la Seguridad Social se encarga de aplicarlo a través de los recortes a la jubilación anticipada. Aunque la normativa permite retirarse antes de la edad ordinaria, fijada en 66 años y 10 meses para 2026 si no se alcanzan los 38 años y 3 meses cotizados, hacerlo implica asumir una reducción permanente en la pensión de jubilación.

La Ley General de la Seguridad Social regula unos coeficientes reductores que se aplican a la pensión cuando se accede a la jubilación antes de tiempo. Si optas por la jubilación anticipada voluntaria, la reducción puede llegar al 21% si adelantas el retiro el máximo legal de 24 meses y tienes menos de 38 años y seis meses cotizados. Si la retirada es involuntaria, por determinadas causas ajenas al trabajador, la penalización puede alcanzar el 30% en el supuesto máximo. En este sentido, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica que "cuanto más se adelante la jubilación, mayor será la penalización en la pensión". Su recomendación pasa por valorar cuánto compensa esperar unos meses antes de solicitar el retiro, ya que el coeficiente reductor puede disminuir de forma considerable. Es algo que también hemos abordado en El Blog Salmón en el pasado.

La diferencia de un solo mes. Para entender la magnitud del varapalo, nos basta echar un ojo a los cálculos mensuales. Adelantar la jubilación apenas un mes puede suponer una reducción de entre el 3,26% y el 2,81% de la pensión, dependiendo de los años cotizados. Si partimos de una base reguladora de 2.000 euros y aplicamos un coeficiente del 21%, irse a casa 24 meses antes dejaría la pensión en unos 1.580 euros al mes. En cambio, con un coeficiente del 11%, la misma pensión quedaría en unos 1.780 euros. Por eso, antes de solicitar la jubilación anticipada puede ser interesante agotar la prestación contributiva por desempleo, ya que durante ese tiempo se mantiene la cotización para la jubilación. El propio SEPE explica cómo se mantiene esta cotización durante la percepción de la prestación contributiva.

Con este telón de fondo, las reglas del juego podrían cambiar para algunos trabajadores con carreras de cotización especialmente largas. El Congreso de los Diputados dio luz verde en septiembre a la tramitación de una proposición de ley que busca eliminar los coeficientes reductores para quienes acrediten 40 años cotizados. La iniciativa propone que los trabajadores con cuatro décadas de cotización puedan acceder a la jubilación anticipada sin penalización en determinados supuestos. Sin embargo, la propuesta todavía no se ha convertido en ley y su tramitación ha quedado condicionada por la disolución de las Cortes Generales. Por tanto, no existe a día de hoy un derecho a jubilarse anticipadamente sin recortes por este tema en cuestión.

Una cifra: 100.000

Para entender a quién afectaría este cambio, hay que mirar las estadísticas. Según cifras publicadas por Europa Press, 95.499 jubilados anticipados con más de 40 años cotizados recibían a 1 de mayo de 2026 un complemento de mejora en su pensión. Se trata de trabajadores que cumplen los requisitos establecidos para recibir este complemento, introducido para compensar determinadas penalizaciones aplicadas a quienes se jubilaron anticipadamente. Acreditar 40 años en el mercado laboral no es moco de pavo. Además, en 2026 son necesarios 36 años y seis meses cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora, por lo que cuatro décadas de cotización han de superar ampliamente ese umbral. Sin embargo, eso no significa que una persona con 40 años cotizados pueda jubilarse anticipadamente sin ninguna penalización.

Lo cierto es que el peso de las jubilaciones anticipadas ha cambiado durante los últimos años. Según un balance de la Revista de la Seguridad Social, si en 2019 las jubilaciones anticipadas representaban alrededor del 40% del total de nuevas altas, en los primeros siete meses de 2024 esa proporción había descendido hasta el 28,6%. La evolución coincide con los cambios introducidos en el sistema de jubilación y con un aumento de las jubilaciones demoradas. El sistema de pensiones continúa soportando además un elevado volumen de gasto. Tal y como ya analizamos en El Blog Salmón, las transferencias destinadas a financiar las pensiones representan una parte muy relevante del déficit previsto de la Administración Central.

Imagen | Kampus Production (vía Pexels)