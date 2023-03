Ante un premio de lotería hombres y mujeres se comportan de forma muy distinta. La clave está en a quién beneficia la ley

Los estudios sobre el dinero y la pareja no son raros. Las finanzas acabarán siendo parte del matrimonio, lo queramos o no. Hemos inventado las capitulaciones matrimoniales y también en las bodas se repite por parte de los contrayentes “en la pobreza y en la riqueza, en la salud y la enfermedad”. Antes de que nos casemos comienza el tema del dinero en pareja.

Algunos estudios muestran que las parejas casadas son más ricas. Ahorran más, se benefician de la división del trabajo y “lo que es tuyo es mío”. Por otro lado, los divorcios son bastante caros y destruyen las finanzas. Que se lo digan a Jeff Bezos, al que le costó 35 mil millones su divorcio u otros ejemplos de la alta sociedad española.

A pesar de las ventajas económicas, en España hay cada vez menos matrimonios y más divorcios según un estudio de la Universidad de Málaga financiado por la Fundación BBVA. La generación de mujeres nacidas a partir de 1955, ha marcado un camino que rompe con la imagen que tenemos de parejas unidas hasta la vejez.

El estudio “Fortunate Families? The Effects of Wealth on Marriage and Fertility” examina los efectos de los grandes choques de riqueza en el matrimonio y la fertilidad en una muestra de jugadores de lotería suecos. Los autores del estudio son David Cesarini de la Universidad de Nueva York, Erik Lindqvist de la Universidad de Estocolmo, Robert Östling de la Escuela de Economía de Estocolmo y Anastasia Terskaya de la Universidad de Barcelona.

Lo novedoso de este estudio es el factor lotería, que no es sino una cantidad inesperada de dinero que recibe uno de los miembros de una pareja o un soltero ¿será más probable que nos casemos o que nos divorciemos?

Los hombres se casan más cuando les toca la lotería

Según el estudio, para los hombres ganadores, la riqueza aumenta la formación de matrimonios y reduce el riesgo de divorcio, lo que sugiere que la riqueza aumenta la atractividad de los hombres como parejas potenciales y actuales.

El estudio se basó en una muestra de 1.500 jugadores de lotería suecos que ganaron al menos 1 millón de coronas suecas (alrededor de 90.000 dólares u 85.000 euros) entre 2002 y 2013. Los autores del estudio compararon las tasas de matrimonio y divorcio entre los ganadores y los no ganadores en los años posteriores a su victoria.

Los autores del estudio encontraron que para los hombres ganadores de la lotería, la riqueza aumenta la formación de matrimonios y reduce el riesgo de divorcio. También aumenta la tasa de fertilidad de los hombres. Los autores del estudio sugieren que la riqueza de la lotería aumenta el atractivo de los hombres como parejas potenciales y actuales. Lo que beneficia especialmente (según los autores) a los hombres de menor status que de otro modo hubieran tenido dificultades en encontrar esposa.

Las mujeres se divorcian más cuando les toca la lotería

Si en la mente podemos tener la imagen del ganador de lotería que deja a su mujer y la cambia por una pareja más joven y atractiva, parece que eso no sucede, sino que quienes optan por divorciarse tras ganar un premio de lotería son las mujeres, no los hombres.

En el caso de las mujeres aumenta la posibilidad de un divorcio a corto plazo, pero no a largo plazo. Podríamos intuir que un premio de lotería podría dar a las mujeres un recurso económico para afrontar un divorcio, pero también que la lotería puede resultar un catalizador de divorcios en curso.

Según los autores, las características de los divorcios en Suecia es que el divorcio acaba beneficiando al cónyuge más rico, por lo que podríamos determinar que un premio de lotería inclina la balanza y puede hacer que la mujer opte por divorciarse al acabar en una situación más positiva. En resumen, el estudio sugiere que la riqueza tiene un efecto positivo en el matrimonio y la fertilidad para los hombres ganadores de la lotería. Pero también que puede aumentar las posibilidades de divorcio en el caso de una pareja.

Pregunta a los lectores, ¿creen que un premio de lotería aumentaría sus posibilidades de contraer matrimonio o de divorciarse si ya están casados?