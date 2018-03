RSS Recursos Humanos

Si lo que te preocupa es tu jefe, el vídeo da una forma alternativa de quitarte el problema, cargarte al jefe, aunque que quede claro que no lo estoy recomendando como el camino a tomar. Al contrario, no es el camino a tomar. El título me vino en mente cuando vi la forma en que la Consejera Delegada de Yahoo!, Carol Bartz, tuvo que marcharse de la empresa, enviando un email muy corto pero muy poco diplomático, usando lenguaje de la calle, anunciando que la habían despedido de forma fulminante y sin preparación y, además, que se lo comunicaron por teléfono.

Como dijo Lucy Kellaway, que trata estos temas para el periódico británico, Financial Times, critica a Srta. Bartz la forma de comunicar su salida ya que rompió casi todas las normas que se suelen seguir cuando uno acaba de ser despedido y quiere comunicarse con otros, especialmente con anteriores compañeros y subordinados. Por eso me interesó el artículo sobre cómo salir de la empresa de la forma más dulce posible. Los elementos que nos dan que debemos recordar son los siguientes: