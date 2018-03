RSS Rescate

Cuando Luis de Guindos lanzó su libro no mostré mucho interés. Asumí que sería una versión edulcorada de lo que ha pasado en estos cuatro años de Gobierno. Cuatro años, a mi entender, perdidos. El PP, a pesar de tener mayoría absoluta, no realizó las reformas que el país necesitaba, muchas quedaban a medias. El miedo de un desplome al estilo PSOE condicionaba todas sus decisiones, y al final también se han hundido (aunque menos). Por tanto su visión del asunto no me llamaba la atención.

Sin embargo en Nada es Gratis publicaron una reseña muy interesante. En ella indicaban que de Guindos se despachaba a gusto, entre líneas, y desmontaba todo el relato del PP de estos años y contaba la cruda realidad. Por tanto me lance a leerlo.