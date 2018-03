RSS Subidas

Hoy os traemos los resultados de la encuesta de la semana. Y en esta ocasión os pedíamos que hablaseis sobre las subidas de IVA e IRPF de los presupuestos de 2013 el Gobierno ha prometido no acometer estas subidas, pero como se observa en los resultados de esta encuesta, ya no tiene mucha credibilidad, tal vez no los suba en los presupuestos, pero la mayoría se teme que van a volver a subir.