SI tienes una hipoteca, así te afecta la subida de tipos del BCE

Los tipos de interés están subiendo. Al anuncio del BCE de que los tipos subirían en julio en 25 puntos básicos y en septiembre previsiblemente otros tantos, se une la subida de la Fed y el Banco de Inglaterra de 75 puntos básicos de esta semana.

El motivo es, cómo no, contener la inflación. Pero hay varios perjudicados por estas subidas de tipos. El principal es el que tiene una hipoteca a tipo variable. Estas subidas de los bancos centrales van a ir directamente a quitar dinero del bolsillo de los hipotecados, y es muy importante saber hasta dónde pueden llegar.

¿Entrar en pánico? Un poco sí

Antes de nada lo ideal es hacer alguna simulación de hasta donde pueden llegar las cuotas de las hipotecas si siguen subiendo los tipos. Hay que examinar el diferencial con el Euribor y tener en cuenta que el Euribor a un año va a estar rondando un poco por abajo o (normalmente) por arriba el tipo oficial del BCE.

Vamos a hacer unos cálculos con la hipoteca media de España, que según el INE se sitúa en aproximadamente 140.000 euros y un plazo de 20 años. Y vamos a asumir un diferencial con el Euribor del 1,5%.

A principios de año este hipotecado, con el Euribor en el -0,5%, pagaba un tipo de interés del 1%. Y la cuota resultante era de 643 euros al mes. Con el Euribor actualmente al 1%, el tipo de interés resultante es del 2,5% quedando una cuota de 741 euros al mes, 100 euros más que a principios de año.

Pero, ¿hasta dónde subirán los tipos? Es difícil de saber, pero lo normal, una vez terminada la época de tipos bajos, es que los tipos se sitúen por encima de la inflación. Vamos a hacer dos supuestos: que la inflación reaccione rápido a la subida de tipos o que no.

En el caso mejor el BCE subirá los tipos hasta el 2% o 2,5% y logrará así contener los precios. Esto daría una hipoteca al 4%, y una cuota de 848 euros al mes, 200 euros más que a principios de año.

Pero si la cosa se pone complicada no se puede descartar subidas de tipos hasta el 6% u 8%. En el caso peor estaríamos hablando de una hipoteca al 9,5%, es decir, una cuota de 1.300 euros y el doble que a principios de año. Esto sería, claro está, modo pánico total.

¿Cómo de creíble es el modo pánico? De momento poco pero no se puede descartar nada. La Fed ha subido los tipos dos veces este año en un total de 125 puntos básicos. El BCE va por detrás porque no quiere estropear la economía, pero estas subidas podrían acelerarse. El Euribor ha subido en apenas seis meses desde el -0,50% al 1%. No son factores para descartar ninguna posibilidad.

Soluciones a una posible subida de tipos

¿Qué puede hacer un hipotecado para protegerse? Básicamente tener una hipoteca a tipo fijo. Y los nuevos hipotecados lo saben, ya que ahora mismo se firman más hipotecas a tipo fijo que a tipo variable. Los que las tengan a tipo variable pueden cambiar el tipo de hipoteca, pero los chollos que había hace seis meses a tipo fijo ya no están. Y las ofertas de hoy seguramente no estén disponibles dentro de seis meses, ojo también ahí.

Otra posibilidad es contratar un seguro contra la subida del Euribor, pero hay que hacer bien el estudio pues los costes son elevados (estamos hablando de una prima de pago único de varios miles de euros).

La tercera posibilidad es intentar amortizar anticipadamente para reducir el principal. Esto implica que si alguien tiene ahorros pero prefería tenerlos a amortizar debido a los bajos tipos de interés, es importante tener estos ahorros preparados para amortizar si los tipos siguen subiendo.

Desde luego lo importante es simular cada caso individual y hacer planes por si los tipos siguen subiendo rápidamente. Hay escenarios en que esta subida de tipos puede destrozar una economía familiar.