RSS Tecnologías de la Información y la Comunicación

Éste no es otro análisis sobre crypto-monedas, tras la serie que hemos publicado recientemente. TheDAO es efectivamente una moneda virtual con sus propios tokens, pero lejos de ser meramente una moneda virtual más, el motivo por el que analizamos hoy esta iniciativa es porque se trata de un caso que supone el ejemplo muy ilustrativo de lo que la nueva crypto-economía va a traer a nuestro mundo a nivel socioeconómico.

TheDAO no sólo rompe moldes en términos jurídicos y mercantiles al usar contratos inteligentes, sino que además TheDAO permite que la inversión colectiva traiga la democracia al sector financiero. Con TheDAO ya no hay posibilidad de que alguno de sus gestores compre éstas o aquellas acciones más por interés personal que por los intereses de los partícipes del fondo que gestiona: esto no puede ocurrir sencillamente porque los gestores son ustedes mismos.