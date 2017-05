Facebook quiere convertir a las Telecomunicaciones en una commodity, pero no como tú te piensas

Llevamos años viendo cómo Facebook flirtea con la red de acceso a sus usuarios, ondeando la bandera del dogma de internet (y facebook) para todos, y tratando de llevar la hiperconectividad hasta los lugares más recónditos del planeta. Otros gigantes del sector le acompañan en esa heroica (y comercial) gesta. Facebook es uno de los más beneficiados por el hecho de que todo el mundo tenga acceso en casi todas partes a sus servicios. Pero ahora Facebook se propone ir un paso más allá, y se está planteando atacar el corazón más técnico del mercado de las telecomunicaciones.

Facebook no sólo se haría con una parte importante de un pastel estimado en unos 350.000 millones de dólares, sino que además ganaría con control estratégico clave, que le permitiría tener línea (y datos) directos de sus usuarios. Recuerden que los datos son la nueva materia prima de la economía, según analizamos para ustedes en el artículo "Nuestros datos son la nueva materia prima de la economía, regular la 'data economy' es esencia". En cualquier caso, fabricantes como Nokia, Huawei, Ericsson, Cisco, o Juniper Networks están empezando a ver amenazados sus mercados naturales y tradicionales, pudiendo ser que en un futuro no muy lejano asistamos a ver cómo se tambalean los cimientos mismos del mercado de las telecos y sus proveedores.

Más allá de los futuribles, el equipo de Facebook ya está aquí

Estamos hablando de planes, de proyecciones de futuro, de estimaciones... pero lo más sorprendente de esta iniciaitva del gigante social de la f azul es que su equipo de telecomunicaciones ya está en el mercado. Como pueden leer en este enlace de Business Insider, Facebook ya tiene su propio equipo de bucle de abonado: una whitebox estándar llamada Voyager. Los ejecutivos de Facebook eran al principio reticentes a la idea que es propuso un pequeño grupo de sus ingenieros, pues la experiencia profesional anterior de algunos de ellos en fabricantes de telecomunicaciones les decía que fabricar uno de estos equipos era excesivamente caro, y requería de una fuerte inversión y la contratación de equipos altamente cualificados.

Pero la línea ejecutiva de Facebook no dió la espalda a la idea, y sin embargo les permitieron a este pequeño grupo de ingenieros visionarios entrar con su initiativa en uno de los hackatones de la compañía. En tres meses este equipo de ingenieros tenía ya un prototipo. Tras tan sólo otros tres meses más, en Noviembre de 2016, Facebook anunciaba al mundo su equipo de telecomunicaciones comercial llamado Voyager, como pueden leer en esta reseña de la web de la propia Facebook.

La noticia hizo temblar los cimientos del sector de las telecomunicaciones, y los principales fabricantes pasaron de sentirse seguros en un mercado consolidado y que se repartían entre unos pocos jugadores a nivel mundial, a sentir que su futuro está seriamente amenazado, y que, para su horror, sus productos llevan camino de volverse una commodity de escaso valor añadido y margen más que reducido. Y Voyager parece que avanza a buen ritmo para convertirse en protagonista de este mercado, puesto que, como pueden leer en la noticia anterior, en tan sólo los apenas seis meses que nos distancian de su lanzamiento comercial, el equipo ya está siendo fabricado por el fabricante alemán de equipos ópticos de telecomunicaciones ADVA, se han realizado ya pruebas reales de campo en los miles de kilómetros de la red del operador nórdico Telia, y ya tiene nueve clientes probando el equipo. Entre estos clientes se incluyen operadores de la talla de Orange, o grandes empresas no-operadoras con necesidades de este tipo de equipos.

Voyager es sólo el principio: como su propio nombre evoca, una sonda lanzada a este mercado

Pero Facebook no se pone cortapisas a sus aspiraciones en este mercado: no van a conformarse con un simple equipo óptico de bucle de abonado. Facebook ambiciona mucho más en el mercado de las Telecomunicaciones. Como muestra de ello, ahí tienen el hecho de que Facebook posee un proyecto propio, denominado el "Telecom Infrastructure Project" (TIP), y que es un consorcio liderado por la compañía de Zuckerberg, que fue anunciado en el Mobile World Congress de February de 2016. Sin duda, lo genérico del nombre nos da una clara idea de hasta qué punto Facebook pretende poner patas arriba el sector de las telecomunicaciones.

Facebook hace tiempo que hizo lo propio con su infraestructura tecnológica más predominante: servidores, almacenamiento e infraesructura de comunicaciones de sus Centros de Datos. Facebook por ejemplo ya se diseña sus propios servidores específicos, optimizados para el uso que hace de ellos, y a un coste sensiblemente inferior con respecto a comprarlos a los vendedores tradicionales. Pero esto no es una tendencia exclusiva de la compañía de Zuckerberg. Otros gigantes de la tecnología como Amazon o Google han hecho lo propio para abartar los costes de aprovisionmientos de sus CPDs, e incluso Google ha llegado al extremo de haber creado su propio chip microprocesador, específicamente diseñado para su óptimo rendimiento en resolución de tareas de Inteligencia Artificial. Como pueden leer en esta noticia de la prestigiosa revista Wired, este procesador le ha permitido a Google darle a usted servicios de asistente virtual y reconocimiento de voz sin necesidad de construir los 15 Centros de Datos que los nuevos servicios requerían con el hardware tradicional.

Como habrán leído, ahora Facebook reconoce abiertamente que su proyecto TIP se lanzó con la idea de buscar hacerse con el control de la tecnología que utiliza para dar soporte a sus 1.800 millones de usuarios y todos los servicios que les ofrece. Es un secreto a voces que quiere tener un control absoluto sobre todo los elementos de la cadena de valor que le conecta a sus clientes y usuarios, y de paso puede abrirse paso en nuevo mercados y tomar control de otros sectores, expandiendo su influencia, su poder y, como no, su facturación.

Recuerden que una cosa es el objetivo inicial, y otra muy distinta el resultado final: vamos encaminados hacia una peligrosa concentración tecnológica y empresarial en muchos aspectos económicos (que acabarán siendo también socioeconómicos), y sobre la que ya les hablamos más en detalle en este análisis "La innovación se concentra, y no es nada bueno". Que algo sea un indudable progreso tecnológico a día de hoy, no implica que, especialmente si soslayamos nuestra obligación de dar forma al futuro que viene, pueda acabar siendo una rémora y un factor de insostenibilidad socioeconómica en el largo plazo. No podemos eludir nuestra responsabilidad de regular estos gigantes de una forma adecuada para ellos y también para el resto de la sociedad, sentando las bases de una socioeconomía sostenible en el futuro.

Y Facebook ha dado este paso con un excitante enfoque colaborativo y para la comunidad

Pero no queda ahí todo lo apasionante de los cambios que asoman tras la iniciativa de Facebook. Dado que no es un jugador establecido, es un new-entrant y como tal llega a un nuevo mercado literalmente como un elefante en una cacharrería. Puesto que en este mercado nuevo para él sólo puede ganar en nuevo negocio (tanto nuevo como derivado de su actividad tradicional), Facebook se puede permitir hacer alarde de aproximarse al mercado de las telecomunicaciones con un enfoque fuertemente colaborativo, y en pos de la comunidad.

Sí, como leen: uno de los aspectos más relevantes que han caracterizado al reciente movimiento de Facebook es que la compañía de la f azul ha abordado su iniciativa sorprendiendo a propios y extraños, y está compartiendo abiertamente todos los diseños de estos nuevos equipos. Es más, incluso ha acuñado el concepto de Hadware Open-Source con el cual invita a cualquiera o a otras compañías a trabajar codo con codo en mejorar los diseños o abordar unos nuevos. Esto es (literalmente) hacer comunidad, algo que sólo pueden hacer los "New Kids on the Block", que no tienen ataduras por ser jugadores maduros de un mercado ya repartido entre jugadores más acomodados que un recién llegado, que además en este caso tiene músculo suficiente para poner patas arriba el sector.

Más allá de la democratización de la tecnología

Tras la democratización de la tecnología que nos ha hecho a casi todos techies (en potencia), vemos pues como ahora estamos asistiendo a la democratización de las bases más fundamentales de la tecnología. Éste es un segundo paso en esa carrera que se empredió hace unas décadas, cuando los fabricantes de ordenadores empezaron a concebir los hogares con un PC en casa. Desde entonces hemos asistido a una carrera imparable y apasionante que nos ha acabado poniendo un smartphone en la palma de la mano, llenando nuestras vidas de infinitas posibilidades de todo tipo. Esta nueva fase de la democratización de las infraestructuras tecnológicas no puede traer (al menos en el medio plazo) sino más tecnificación a menor coste. Es decir, más y más tecnología para todos y para todo.

Pero analizando un poco más allá, nuestra sociedad no es que sea tecnológica, es que la tecnología es ya uno de los pilares de nuestra sociedad actual, y va a emerger una nueva clase de analfabetismo: el analfabeto tecnológico. Les guste a algunos o no, el concepto de formación, educación y cultura está cambiando a pasos agigantados, y la tecnología ha entrado de lleno en todos los aspectos de nuestras vidas, hasta ser una parte esencial en el acceso a todos los demás aspectos de nuestras vidas. La tecnología se ha vuelto clave para el pogreso socioeconómico: ese tema tan recurrente sobre el que siempre les hablo. En el futuro no seremos capaces de segregar la tecnología de todo lo demás. Será algo similar a lo que fue en su momento la capacidad del habla que los homínidos acabaron desarrollando. Iniciativas como la de Facebook que tratamos hoy apuntan en esta dirección.

Aquella globalización de la que les hablé en "Aunque no lo parezca, aún nos queda la tercera y más disruptiva fase de la Globalización", y una de cuyas fases era la libre circulación de la información, es lo que nos ha traído este giro tan brusco de las condiciones de mercados como el de las Telecomunicaciones. El proyecto que suponía sacar un nuevo equipo al mercado hace una década, extremadamente costoso en tiempos y costes, hoy en día se ha vuelto algo que se puede hacer entre un grupo de amiguetes en los ratos libres para entrar en el Hackaton.

Cerrando ya por hoy, y dejando a un lado ya las proyecciones a futuro, estarán de acuerdo en que el movimiento de Facebook supone un cambio sustancial y mucho más que relevante, que no hace sino mostrarnos una vez más el poder altamente disruptivo de la época que nos ha tocado vivir. Tal y como analizábamos en el artículo anterior de la globalización, este tipo de progreso tremendamente innovador requiere urgentemente de un nuevo enfoque a la altura el desafío, y que haga sostenible este ritmo de progreso profundamente disruptivo y exponencial, que no tiene precedentes (ni si quiera aproximados) en toda la Historia de la Humanidad. No es que la legislación vaya por detrás de los avances tecnológicos, la cosa está tan avanzada que prácticamente es la tecnología la que está contribuyendo a dictar una legislación que no acaba de ser capaz de ver los desafíos ineludibles que se le están planteando ya a día de hoy.

Imágenes | Pixabay Republica | Pixabay ugoxuqu | Pixabay blickpixel | Pixabay Unsplash | Pixabay PIRO4D | Pixabay kropekk_pl | Pixabay geralt | Pixabay skeeze