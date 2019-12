El pequeño libro de los Hedge Funds, de Anthony Scaramucci

Anthony Scaramucci, conocido como The Mooch (el gorrón), durante muchos años fue un gestor de Hedge Funds, aunque también es conocido por ser uno de los empleados de la Casa Blanca que menos ha durado, tan sólo diez días entre el 21 y el 31 de julio de 2017, tras dar una entrevista telefónica en la que dejaba mal a varios miembros relevantes de la Administración Trump.

Pero antes de iniciar su trabajo en La Casa Blanca, Scaramucci,se graduó en Economicas en la Tuft University y en Derecho en Harvard, trabajó en Goldman Sachs y después fundó dos Hedge Funds, Oscar Capital y SkyBridge Capital Management, que acabó vendiendo. También salió en Fox News donde se promocionaba.

De hecho a Scaramucci con SkyBridge Capital se le ha acusado de que básicamente lo que hacía era comprar trozos de Hedge Fund y venderlos a inversores que si bien eran ricos, no tendrían acceso a un Hedge Fund normal porque no eran lo suficientemente ricos (como desvela Scaramucci, en EEUU están limitados a un máximo de 500 partícipes). El mismo Scaramucci define a SkyBridge Capital como un fondo de inversión en Hedge Funds, no como un Hedge Fund.

En 2012 publicó su pequeño libro sobre los Hedge Funds y en 2019 lo ha publicado en Español Planeta bajo su sello editorial Deusto. Lo mejor de este libro es que responde bastante bien a la pregunta sobre qué es un Hedge Fund y como gana dinero.

¿Qué es un Hedge Fund?

Un Hedge Fund es una sociedad que invierte su patrimonio con más libertad que un fondo de inversión. Los inversores para invertir en un Hedge Fund suelen tener unos requerimientos de ingresos o patrimonio que no tienen los inversores de fondos de inversión, pero también tienen menos regulación sobre como hacen los activos. Los Hedge Funds suelen adquirir múltiples activos, intentando ganar con la combinación de posiciones largas y cortas. Es decir, intentan ganar dinero tanto con lo que entienden que va a subir como con lo que entienden que va a abajar.

Además, mientras que los gestores de fondos de inversión suelen cobrar por la administración del mismo, los gestores de Hedge Funds además cobran una comisión de éxito. Es decir, se llevan parte de los beneficios, habitualmente un 20%. Esto hace que los gestores de Hedge Funds ganen mucho más que en otros empleos del mundo financiero. Además los gestores de Hedge Funds muchas veces tienen su propio capital invertido en el mismo.

Estas compensaciones sobre el éxito del 20% en vez de sobre la gestión que tienen muchos fondos, quedaron establecidas según Scaramucci por el inventor de los Hedge Funds, A W Jones. AW Jones fundó el primer Hedge Fund, AW Jones & Co, pero también era un teórico Marxista y había sido un activista Leninísta antes de fundar su empresa a los 40 años.

¿Cómo ganan dinero los Hedge Funds?

Principalmente siguen las siguientes estrategias según Scaramucci:

Vender en corto activos sobrevalorados

Apalancarse, es decir, pedir prestado para obtener un mayor músculo con el que hacer compras o ventas

Venta y uso de derivados financieros con los que especular

Arbitraje, comprar acciones a un precio para venderlas smultaneamente un poc más caras en otro mercado

Invertir en tendencias, muchas veces apostando por cierto tipo de materias primas o de un sector concreto

Crítica del libro

El libro es claramente un punto de partida interesante para cualquiera que quiera aprender sobre los Hedge Funds y poderle dar lecciones a su cuñado en la cena de Navidad. En ese sentido leyendo el libro por alguien que de verdad ha trabajado en el mundo de los Hedge Funds, nos permitirá de verdad saber más que el 99% de la población.

Por otro lado el libro de Scaramucci no deja de ser una oda a los Hedge Funds, que claramente ha hecho para promocionar su fondo de inversión en Hedge Funds Skybrdige Capital Management. El fondo el libro no para de explicarnos lo ventajosos que son los Hedge Funds y lo rentables que pueden ser, por lo que en un momento de bajos tipos de interés no hace sino que se nos queden los dientes largos. En ese sentido, nos deja la posibilidad de que invertir en su fondo de Hedge Funds parte de nuestro patrimonio nos puede hacer llegar parte de las ganancias de esa industria misteriosa y atractiva que son los Hedge Funds.

Por último, critica a los inversores en ETFs, los que defienden la inversión pasiva porque afirman que no se puede batir al mercado y pone como ejemplo la crisis de 2007-2009 como ejemplo de sus palabras. Así como habla de que los mercados no son completamente eficientes, por lo que los inversores de Hedge Funds aprovechan esas ineficiencias que no pueden ni soñar los aburridos de la inversión pasiva. Se le olvida mencionar que los Hedge Funds llevan años obteniendo rendimientos por debajo de mercado.

