Boeing ha sufrido en 2019 su peor año, aunque los inversores siguen creyendo

En 2019 Airbus superó a Boeing en las entregas totales de aviones. Si Airbus nunca había conseguido superar a su rival Boeing, tras la paralización de la producción del 737MAX y de las entregas de este modelo de avión, las entregas de aviones hasta noviembre de 2019 por parte de Airbus son muy superiores, 725 aviones entregados por la empresa europea frente a 345 por parte de Boeing.

Por primera vez en la historia Airbus ha superado en entregas de aviones de un modo tan espectacular a su rival norteamericano. No obstante, el problema de Boeing no es que su rival entregue más unidades que ellos (en 2018 estuvieron casi igualados), el problema es que su superventas 737 en su última iteración (737MAX) no se fabrica desde hace meses, no se quiere y sus clientes parece que empiezan a buscar alternativas en la competencia.

Los (muchos) problemas de Boeing

Después de los terribles accidentes en los que murieron 346 personas y que se dejara de permitir volar este modelo de avión en las tres mayores geografías (China, Europa y EEUU), este modelo de avión permanece aparcado en diversos lugares del mundo. La empresa los siguió fabricando a pesar de no haberse solucionado el problema de seguridad, llegando a tener que almacenarlos en los aparcamientos de empleados, porque no les cabían en ningún otro sitio. No obstante, cuando la situación fue insostenible, tuvieron que pasar a suspender la fabricación de su modelo más exitoso.

Las medidas no han servido todavía los Boeing 737 MAX no acaban de despegar. Las aerolíneas clientes de Boeing como Delta y Southwest no cuentan con ellos hasta junio, y con suerte. Hace unos días se ha vuelto a localizar un problema con el software de estos aviones, por lo que la reaprobación no podrá hacerse hasta Marzo o Abril. Eso hará que estos aviones se queden en tierra al menos un año. Además Boeing ha anunciado que tendrá que reescribir el software de sus 737MAX más allá de lo esperado, dado que los dos ordenadores de vuelo no se comunicaban al encendido del avión.

Además en una desvelación de cientos de e-mails de empleados que ha entregado Boeing a las autoridades, hay empleados que afirman que el 737 MAX era un avión diseñado por payasos supervisados por monos. Incluso empleados que decían que no pondrían a sus familias en 737MAX pilotados por pilotos formados en el simulador. La pregunta es ¿qué pasajero va a querer volver a subirse a un Boeing 737MAX?

El 737 MAX no ha sido el único modelo con el que hay problemas en Boeing. El próximo modelo 777x, sucesor del exitoso avión de larga distancia 777, se ha vuelto a retrasar. Eso hace que algunas grandes aerolíneas puedan incluso cambiar sus planes, como ha dicho Tim Clark, el CEO de Emirates, podrían convertir dichos pedidos en 787s, más pequeños y baratos.

Además estos retrasos seguramente estén retrasando al nuevo modelo que está desarrollando Boeing, el esperado 797 que sería un sustituto de los modelos 757 y 797 que atesoran algunas aerolíneas para vuelos de larga distancia pero con una demanda inferior a la de los aviones de fuselaje ancho (doble pasillo 787 y A330). De momento, el único avión parecido a este modelo serían el Airbus A321 neo, aunque no es exactamente un modelo diseñado para estos menesteres, sino que es una variante de su exitoso A320neo.

También hay fuentes según las cuales Boeing puede estar perdiendo parte del mercado asiático de los próximos años. La aerolínea Xiamen Airlines ha optado por A320neo. Malaysia Airlines ha cancelado su pedido de 737MAX porque no sabe cuándo volverán a volar. Incluso parece que no les va a ir bien en los 8.000 aviones que necesitará China en los próximos 20 años. Todo esto sin contar que la empresa de Shanghai Comaq ya tiene su competidor listo para hacer frente a los dos gigantes de la aviación, aunque con poco éxito de momento.

Boeing es una empresa brutalmente importante para una economía tan grande como es la de Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea, la suspensión de la producción del 737 MAX se estima que supondrá el 0,5% de frenazo en el PIB de Estados Unidos. Los Bering 737 MAX que hay aparcados y que no se pueden entregar porque no pueden volar con pasajeros, suponen el 18% del inventario de bienes durables de todas las empresas de EEUU.

Curiosamente, no hay castigo en bolsa

Ante estas perspectivas, uno supondría que la empresa habría caído mucho en bolsa, pero la verdad es que no. Si hace un año la empresa rondaba los 355 dólares, a mediados de enero ronda los 325. Es cierto que llegó a alcanzar los 440 antes de los accidentes del 737 MAX, pero no parece un castigo excesivo.

De hecho, alguna vez he visto conversaciones en comentarios en redes sociales afirmando que era un buen momento para comprar acciones de Boeing, debido a su bajo precio. Creo que si uno mira el histórico de la cotización de la empresa, no le parecerá que la oportunidad de comprar Boeing barata sea tan grande.

Además las acciones de Airbus tampoco es que se hayan revalorizado espectacularmente, como comentamos en el pasado, los problemas afectan a toda la industria, no sólo a una empresa.

Pregunta a los lectores ¿creen que los problemas de Boeing son tan graves como parecen? ¿Creen que la cotización de la empresa está sobrevalorada para los problemas que tiene o hay potencial de que suba?

Imagen | lynothehammer1978

Imagen | ukinspiredphotos