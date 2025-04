Finalmente los que cobren el SMI no pagarán IRPF. Y es una mala idea

Hace una semana se anunciaba que los Ministerios de Trabajo y Hacienda (liderados por Sumar y el PSOE) habían llegado a un acuerdo para que los receptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no paguen IRPF, como parecía que iba a suceder desde la última subida del mismo.

Esta es una buena noticia para los trabajadores que cobran el SMI, ya que tendrán una nueva deducción de unos 200 euros, que sería lo que tendrían que haber pagado este año por el IRPF. Sin embargo no es una noticia buena para todo el mundo.

Chapuzas en el IRPF

Lo primero, eliminar lo que tienen que pagar los trabajadores del SMI en base a una deducción puede tener consecuencias absurdas. Lo más importante del IRPF es una regla universal: "por cada subida de salario bruto tiene que haber subida de salario neto".

Depende de cómo se establezca la deducción (todavía no hay detalles) puede que esto no sea así, y la gente que sobrepase por poco el SMI no tenga derecho a la deducción y cobren menos neto que una persona que cobre solo el SMI.

Por tanto para hacer esta deducción bien tendría que entrar en efecto si cobra el SMI y desvanecerse progresivamente para los que superan dicho salario siempre cobren más en neto.

Esta deducción se sumaría a la reducción de rendimientos del trabajo que también funciona así y que crea distorsiones importantes. La mayor es que el tipo marginal del que supera el SMI roza el 50%. Con esta nueva deducción tiene pinta de que el marginal para estos tramos de renta sería aún más alto (y si se diseña mal superaría el 100%).

Necesitamos un nuevo IRPF

Todas estas distorsiones, además, se introducen en tramos de renta muy bajos, creando pocos estímulos para que los trabajadores busquen sueldos mejores (apenas tendría ventaja en salario neto). Hace poco vimos como en el Reino Unido un mal diseño de las ayudas a la infancia hacía que el marginal para rentas superiores a 100.000 libras fuera superior al 100%. Esto es grave, pero si además pasa en rentas bajas puede ser catastrófico.

En España el IRPF está muy tensionado. Las rentas bajas apenas pagan impuestos y el marginal sube rápido hasta los tipos máximos. Y las sucesivas subidas del SMI y la idea de nuestro sistema de que el SMI y rentas inferiores no paguen IRPF hace que mucha gente no pague nada de IRPF y unos pocos financien completamente este impuesto.

Lo ideal que tendríamos que hacer es dejar de parchear el impuesto de la renta y hacerlo de nuevo, teniendo en cuenta la situación actual. Nuevos tramos, pensar de cero las deducciones y reducciones y pensar que todos los trabajadores deben financiar el IRPF, incluso las rentas bajas, aunque sea a un tipo muy bajo. Así no habrá marginales altos en las rentas bajas y todo el mundo contribuye al mantenimiento del Estado del Bienestar en su justa medida.