Cuidado con 'Privilegios en Compras': te promete un poco de dinero en una compra pero realmente te 'cobra' 15 euros al mes

Comprar por Internet es cada vez algo más habitual en nuestro día a día. La pandemia impulsó este canal de venta y ya muchas personas realizan todas sus compras así con total tranquilidad, pues es una vía que está ya muy desarrollada y cuya entrega es cada vez más ágil.

Uno de sus principales problemas siempre ha sido y será la desconfianza que genera, pues muchas veces no sabes si estás pagando por algo que no vas a recibir o si tus datos son seguros. Yo soy una de esas personas que todavía recela de la compra online. Y a pesar de ello, me la han colado de pleno.

Siempre intento comprar lo menos posible online e intento asegurarme de que se trata de plataformas fiables, pero hace unas semanas piqué como un pececillo uno de los timos más comunes que pueblan hoy el e-commerce: Privilegios en Compras.

Sí, quédense con el nombre, porque les puede aparecer en cualquier momento cuando compran online en multitud de marcas y pueden caer en la tentación, como hice yo.

Un engaño con muy buen cebo

Privilegios en Compras se anuncia como un club en el que, valga la redundancia, podrás disfrutar de privilegios en tus compras online en multitud de marcas. Hablamos de marcas conocidas por todos, en comercios e incluso aerolíneas.

En mi caso, precisamente me apareció su banner cuando hice una compra en una gran marca de perfumería y maquillaje. Supuestamente, si me inscribía se me devolverían 10 euros por la compra que acababa de hacer y tendría más descuentos y premios.

Pues yo, cual novata, piqué y me apunté. Y aunque no terminé del todo el registro, a estos timadores les dio igual, ma apuntaron igualmente y debieron coger mis datos de tarjeta de la compra que acababa de hacer (porque nunca puse el número de mi tarjeta).

El caso es que nunca me dieron los 10 euros. Yo, lógicamente, creí que era porque no había terminado el registro y me quedé tranquila. Pero mi sorpresa vino hace unos pocos días.

Veo en mis movimientos bancarios un cargo de 15 euros a nombre de "WLY* privicompras.es". Me quedé un buen rato pensando porque no recordaba qué había comprado online en los últimos días por ese importe. Muchas veces, las marcas tienen una empresa de facturación diferente a su nombre, por lo que no me extrañó tanto el nombre sino no acordarme de qué había comprado.

Ya por quedarme tranquila metí ese nombre en Google: o sorpresa, me habían timado. Encontré varios artículos y blogs donde contaban el timo de Privilegios en Compras. La letra pequeña de esta inscripción conllevaba una suscripción mensual de 15 euros. Y ahí me entró el agobio, ¿cómo me borraba de ahí?.

Por suerte, en un artículo encontré la forma: escribir al mail AtencionalCliente@privilegiosencompras.es y pedir la cancelación de mi suscripción y el reembolso de mis 15 euros. Así lo hice, poniendo además que eran unos timadores (esto era cosecha propia). Unos minutos después me llegó un correo confirmando la cancelación de mi suscripción y la devolución del cobro en un plazo máximo de 5 días hábiles.

De hecho, horas después me volvió a llegar otro mail con lo mismo. Aún no me han devuelto los 15 euros, pero el plazo no ha pasado. Si bien, si vence y no lo he devuelto volveré a insistir. Y dentro de un mes veremos si realmente se ha cancelado esta suscripción malévola.

Espero que este artículo os sirva para no caer en esta estúpida estafa que circula por Internet, como tantas otras. Acordaos de mi caso.