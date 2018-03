RSS familias

El bono social eléctrico va a sufrir una reforma, debido a la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado que cerraba un capítulo de múltiples pleitos entre las eléctricas y el Estado. En la reforma del mismo se rumoreó en múltples ocasiones que las familias numerosas se quedarían fuera, pero finalmente no ha sido así.

Antes de continuar me gustaría aclarar que mi familia es numerosa y que me voy a beneficiar de esta medida, pero no me parece justa. Igual que tampoco me parecía bien la desgravación por vivienda, ya que era muy regresiva, y me beneficié de ella.